كتاب يطالبون وزارة العمل بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمال تجنبا للفوضى

(أنحاء) – متابعات : –

طالب عدد من الكتاب السعوديين وزارة العمل بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي حددتها بثلاثة أشهر قاربت على الانتهاء، وأكدوا أن المهلة ليست كافية وأنها أحدثت ربكة كبيرة، مستشهدين بالفوضى التي وقعت في بعض السفارات والزحام الشديد على الجوازات والإدارات ذات العلاقة.

وقال الكاتب أحمد العرفج في زاويته في صحيفة المدينة : المدة وهي ثلاثة أشهر لا تكفي أبداً لأوضاع عمالة تراكمت خلال عشرين سنة، كما أن الطاقم في مكتبي الجوازات والعمل -مهما كانت كفاءته- لا يمكن أن يغطي في هذه المدة هذا الكمّ الهائل من المصحّحين والمصحّحات.

وأكد أن التقديرات تقول إن العمالة المخالفة تتجاوز الملايين وحسب تقدير وزارة العمل فإن من صحّحوا أوضاعهم لم يبلغوا نصف مليون، ولم يتبقّ من المهلة إلا أسبوعان أو ثلاثة.

فيما وصف الكاتب حسن الحارثي في الوطن القرار بالشجاع لكنه يشهد خللا، وقال : “ما أفسده الدهر لا تصلحه مهلة 3 أشهر، وكانت النتيجة ضغطا هائلا على الإدارات الحكومية المعنية بشكل لا يتصوره موظف أو مراجع، وفوضى عارمة في الجوازات وصلت إلى “تمغيط العقل”، ثم جاءت حادثة السفارة الإندونيسية وكشفت جانبا من المشكلة”

غير أن الكاتب صالح الشيحي عارض المطالبين بتمديد المهلة وكتب مقالا في الوطن رد فيه على مطالبة الكاتب عبدالعزيز قاسم بالتمديد وأكد أنه ينبغي أن تنتهي المهلة في المدة المحددة وينبغي على وزير العمل أن يستمر في مشروعه التصحيحي، ولا يلتفت لكل الأصوات التي تطالبه بالتسويف.