14 مايو 2017 مـ / موافق 18 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كتاب يطالبون وزارة العمل بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمال تجنبا للفوضى

بتاريخ ثقافة وفنون

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(أنحاء) – متابعات : –

طالب عدد من الكتاب السعوديين وزارة العمل بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي حددتها بثلاثة أشهر قاربت على الانتهاء، وأكدوا أن المهلة ليست كافية وأنها أحدثت ربكة كبيرة، مستشهدين بالفوضى التي وقعت في بعض السفارات والزحام الشديد على الجوازات والإدارات ذات العلاقة.

وقال الكاتب أحمد العرفج في زاويته في صحيفة المدينة : المدة وهي ثلاثة أشهر لا تكفي أبداً لأوضاع عمالة تراكمت خلال عشرين سنة، كما أن الطاقم في مكتبي الجوازات والعمل -مهما كانت كفاءته- لا يمكن أن يغطي في هذه المدة هذا الكمّ الهائل من المصحّحين والمصحّحات.

وأكد أن التقديرات تقول إن العمالة المخالفة تتجاوز الملايين وحسب تقدير وزارة العمل فإن من صحّحوا أوضاعهم لم يبلغوا نصف مليون، ولم يتبقّ من المهلة إلا أسبوعان أو ثلاثة.

فيما وصف الكاتب حسن الحارثي في الوطن القرار بالشجاع لكنه يشهد خللا، وقال : “ما أفسده الدهر لا تصلحه مهلة 3 أشهر، وكانت النتيجة ضغطا هائلا على الإدارات الحكومية المعنية بشكل لا يتصوره موظف أو مراجع، وفوضى عارمة في الجوازات وصلت إلى “تمغيط العقل”، ثم جاءت حادثة السفارة الإندونيسية وكشفت جانبا من المشكلة”

غير أن الكاتب صالح الشيحي عارض المطالبين بتمديد المهلة وكتب مقالا في الوطن رد فيه على مطالبة الكاتب عبدالعزيز قاسم بالتمديد وأكد أنه ينبغي أن تنتهي المهلة في المدة المحددة وينبغي على وزير العمل أن يستمر في مشروعه التصحيحي، ولا يلتفت لكل الأصوات التي تطالبه بالتسويف.

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6 تعليقات

  1. أبو راكان بتاريخ

    الكاتب صالح الشيحي.. لا يعتد بما قاله لأنه في حكم الشاذ.. والعبرة بالأغلبية فهي المعيار الحقيقي في إتخاذ القرارات الحاسمة.. وإضافة إلى ذلك نظرة الكاتب صالح الشيحي.. نظرة ضيقة فالنظرة الشاملة هي التي تعطي نجاحا في إختيار القرارات المثالية والتي تنعكس نتائجها بالكفاءة والفعالية… ولهذا أنا أؤيد ما ذهب به الأكثرون من تمديد المهلة إلى ثلاثة أشهر إضافية…

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  2. سعيدان بتاريخ

    الشيحي جالس في رفحاء ما يعرف وش يصير في جدة والرياض ، الان بدأت اقتنع بفكرة كتاب الاطراف الي طرحها العرفج ، واحد جالس في اخر الدنيا ويقعد يهايط على الي ما يشوفه بعينه

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  5. عبد العزيز بتاريخ

    لازم البلد يعني ترزح بالاجانب والفساد والجرائم .. لابد من تذليل العقوبات أمام الاجنبي حتى وان كانت مراسيم ملكيه …. ياناس الدوله لها هيبه اذا راحت هيبة الدوله صدقوني بتصير مشاكل لها أول مالها آخر …ياناس خذوا العبره من اللي صار في قنصلية اندونيسيا .. شوفوا اليمنيين وش يكتبون وش يتعودون بس علشان طلع نظام لتصحيح الأوضاع فكيف لو تم طردهم أو استبعادهم على طول

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    • ريتاج بتاريخ

      والله مافي فساد اكثر من المواطنين السعوديين اللي يدخلون في عالم الارهاب وداعش بي اسم الدين المواطن الاجنبي جاي يترزق يدور فلوس بس ايش تقول للناس القاعده تذبح الناس بي اسم الدين وتقتل ابرياء ماعندهم ذنب

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