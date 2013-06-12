فتح باب التقديم لتوظيف 500 امرأة سعودية في خدمات المسافرين بمطار الملك عبد العزيز بجدة

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن فتح باب التقديم لتوظيف ما بين “300 – 500” موظفة سعودية في خدمات المسافرين ، وذلك حسبما ذكر مدير عام المطار عبدالحميد أبا العري.

وسيكون عمل الموظفات في خدمات الحجز والتذاكر وإجراءات السفر وشحن الأمتعة، وسيخصص عملهن لخدمة العائلات فقط، وذلك خلال مسارات خاصة بالعائلات ، وذلك حسب “عكاظ”.

وأكدت مصادر بالمطار أن التقديم للوظائف سيكون عن طريق البوابة الإلكترونية للمطار ، وسيتم التوضيح من خلال الموقع أنواع الوظائف المتاحة للنساء.