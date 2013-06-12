22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتح باب التقديم لتوظيف 500 امرأة سعودية في خدمات المسافرين بمطار الملك عبد العزيز بجدة

بتاريخ اقتصاد

مطار الملك عبدالعزيز بجدة

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن فتح باب التقديم لتوظيف ما بين “300 – 500” موظفة سعودية في خدمات المسافرين ، وذلك حسبما ذكر مدير عام المطار عبدالحميد أبا العري.

وسيكون عمل الموظفات في خدمات الحجز والتذاكر وإجراءات السفر وشحن الأمتعة، وسيخصص عملهن لخدمة العائلات فقط، وذلك خلال مسارات خاصة بالعائلات ، وذلك حسب “عكاظ”.

وأكدت مصادر بالمطار أن التقديم للوظائف سيكون عن طريق البوابة الإلكترونية للمطار ، وسيتم التوضيح من خلال الموقع أنواع الوظائف المتاحة للنساء.

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5 تعليقات

  1. سامية بتاريخ

    جزاكم الله خير.. أغلب الأزواج من فئة اشباه الرجال لايصرف على بيته ولايهتم في أولادة.. لذلك يجب على الدولة أن تهتم بتوظيف البنات في جميع الدوائر الحكومية حتى تكون قادرة على الإعتماد على نفسها

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