رسالة مفتوحة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أبارك لكم انتقال عرش دولة قطر إليكم. جعلها الله بركة لشعبكم وأسأله تعالى أن يبصرّكم وأن يعينكم على هذه المسؤولية.

إنّ الخطوة التي اتخذها والدكم سمو الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني تاريخية بكل معنى الكلمة. فالحالات التي يتم فيها التنازل عن السلطة نادرة للغاية وما قامه والدكم يحكي مجلدات عن حكمة وبعد نظر القيادة القطرية. إن خطاب تنازل والدكم كان بليغاً ومعبراً. أكد على قيمة القيادة الشابة المتمثلة بكم. كما أكد على دور التعليم كأساس لعهد قطري جديد ولرفاه المواطن. كما كان خطابكم بمناسبة تولي العرش بليغاً ومقنعاً. لقد أكدتم على الدور الأساسي للمواطن المنتج؛ وعلى الاستمرار والتغيير؛ وعلى التطلع إلى المستقبل بغير الانقطاع عن الماضي؛ وعلى مركزية النتائج وليس فقط الأعمال؛ وعلى أولوية التعاون الدولي؛ وعلى كون قطر ملجأً للمظلومين؛ وعلى رؤية لقطر مستقلة.

وها أنا أكتب لسموكم كمواطن خليجي وكمواطن من هذا العالم، شجَّعني وألهمني روح خطابكم، وروح خطاب سمو والدكم، وروح هذه اللحظة التاريخية. وما أكتبه هو عن الأمن القومي لقطر، وعن تعزيزه من خلال تركيز قطر على الحياد وعلى فعل الخير وعلى صنع السلام في العالم أجمع.

صاحب السمو،

لقد أيّد الفيلسوفان العظيمان أفلاطون وأرسطو الدولة الصغيرة. واعتبرا أنها أنسب لتحقيق تطلعات وآمال مواطنيها. وقطر دولة صغيرة، وهذا في صالح مواطنيها خصوصاً وأنَّ الله قد أنعم عليها بثروات عظيمة. والدولة يمكن أن تكون صغيرة في حجمها الجغرافي أو السكاني ولكن كبيرة لمواطنيها وللعالم أجمع.

لكن مع وجود الفوائد العديدة للدولة الصغيرة، إلا أنّها تواجه تحديات أمنية متواصلة بسبب هذا الحجم. هذه التحديات الأمنية لا شك أنها شغلت القيادة القطرية في الماضي وقطعاً ستكون على قمة أولويات سموكم.

والمراقب يرى أنه قد حصلت تحوّلات جذرية في منهج حفظ الأمن القومي القطري خلال حكم والدكم سمو الشيخ حمد. كما تم إعادة ترتيب موقع قطر في العالم بشكل إيجابي للغاية. وكان منهج الأمن القومي يرتكز على ثلاثة استراتيجيات مترابطة: 1. جعل قطر جزءاً حيوياً من حلول النزاعات المختلفة، 2. جلب العالم لقطر، 3. إحضار قطر في العالم. ولكن خلال الفترة القريبة الماضية يبدو أنه أضيف استراتيجية رابعة وهي جعل قطر طرف في بعض النزاعات.

صاحب السمو،

لقد كان لقطر مبادرات متنوعة لحفظ أمنها القومي وبنتائج متفاوتة. ومع أنَّ أشهرها هي قناة الجزيرة إلا أنه يبدو أن قاعدة العديد الجوية – وما يقع خلفها من تحالفات عسكرية – هي العمود الفقري الفعلي للأمن القومي القطري. مؤسسة قطر أيضاً أضافت للأمن القومي خصوصاً للقوة القطرية الناعمة. فمؤسسة قطر لم تجذب الكيانات العالمية إلى قطر فحسب، ولكنها كانت وسيلة مهمة لإيصال قطر إلى العالم. الرياضة كانت أداة حيوية لضمان موقع قطر في الذهن العالمي سواء من خلال الألعاب الأسوية 2006 أو كأس العالم 2022 أو من خلال المسابقة على الألعاب الأولمبية 2020. ثم كان لقطر أكثر من مساهمة على مستوى عالمي لمكافحة الفقر، ولنشر التعليم، أو لتشجيع المبادرات في مجال الأعمال. قطر أيضاً شاركت في صناعة السلام وكان لها أكثر من قصة نجاح في السودان واليمن وغزة ولبنان. ولكن في الحين نفسه فإنَّ قطر كانت تتنافس أيضاً مع القوى الإقليمية كإيران والسعودية ومصر. وبالتالي فقد نظر البعض إلى مساهمات قطر في صناعة السلام باعتبارها وسيلة لاستقطاع مساحة نفوذ وليس فقط لأجل تشجيع السلام. فأصبحت صناعة السلام مساحة لنزاع بارد. ثم جاء الربيع العربي فألقت قطر بكل ثقلها لدعم الإخوان المسلمون في ليبيا ومصر وسوريا.

صاحب السمو،

عندما أنظر إلى تطوّر المبادرات القطرية العالمية والإقليمية فإنّي ألاحظ أمرين:

الأول: في بعض الحالات فإن قطر تضع نفسها كجزء من الحل، وهذا عندما تسعى لتشجيع السلام من أجل السلام. في المقابل فإن قطر تضع نفسها أحياناً كطرف أو جزء من المشكلة. وهذا عندما تشجع السلام بغرض استقطاع مساحات نفوذ من لاعبين إقليميين، أو عندما تشجع قطر الإخوان المسلمين في المنطقة كلها.

الثاني: في بعض الحالات فإن قطر سعت لجلب العالم إلى قطر. مثل فتح فروع لجامعات ومؤسسات تعليمية عالمية في الدوحة ومثل جلب الرياضات العالمية إلى قطر. في المقابل فإن قطر سعت لأن تخرج إلى العالم من خلال عمليات الشراء المتعددة لمنشئات تجارية كبرى في أوروبا والولايات المتحدة أو من خلال مساهمة قطر في القضايا الإنسانية العالمية.

وأغلب الدول تعيش مثل هذا الوضع بل وتجده ملائماً ومفيداً لأمنها القومي. فهناك مصالح واضحة لأن تكون دولة ما جزء من حل النزاعات. إنه يحسّن من صورة الدولة بشكل إيجابي ويبني بينها وبين غيرها من الدول الكثير من الثقة. ولكن هناك أيضاً فوائد كبيرة من أن تكون دولة جزء من المشكلة أو طرف من النزاع. فهذه وسيلة فاعلة في إضعاف المنافسين والخصوم وفي صرف انتباههم. أيضاً فإن جلب العالم إلى أي دولة يفتح أبواباً من الفرص لمواطنيها ويلعب دوراً مهماً في تعزيز دبلوماسية الشعوب. في حين أنَّ الذهاب إلى العالم أو إحضار الدولة إلى العالم يعزز من موقع الدولة وينوّع مواردها الاقتصادية والثقافية ويعزز صورة مواطنيها وصورة الدولة نفسها. ولهذا فإن معظم الدول تحاول أن تكون جزء من الحل بقدر ما تحاول أن تكون جزء من المشكلة. تحاول أن تجلب العالم إليها بقدر ما تحاول أن تحضر هي في العالم. ولكل دولة معادلات وتوازنات تجعلها تقرر مقدار كل ذلك.

صاحب السمو،

في حالة قطر تحديداً أتصوّر أنه من الملائم التفكير في هذه الحالات الأربعة بطريقة مختلفة. فقطر ستستفيد دائماً من أن يكون لها دور في حل النزاعات وفي أن تكون حاضرة أكثر في العالم. قطر أيضاً ستستفيد بشدة من جهودها لجلب العالم إليها. ولكن أظن أنَّ قطر ستضرر أكثر مما ستكسب من أي مشاركة في أي نزاع. ففي حين يمكن تصوّر وجود مكاسب لدول أخرى لمّا تكون طرفاً في مشكلة إقليمية أو عالمية فإنه لا يتصوّر ذلك في حق قطر. لا شك أنها ستكسب، ولكن خسارتها ستكون أكثر من مكاسبها. بل إن تطور قطر إلى دولة محايدة بعيدة كل البعد عن الانضمام إلى أطراف النزاع سيحقق لقطر ما لا يمكن تصوّره من المكاسب. ويدفعني لقول هذا طبيعة الفرص والمعضلات الأمنية التي تواجهها الدول الصغيرة. فكيف؟

إن الخطوات العدوانية تجاه قطر ستكون مدفوعة بأحد أمرين: الأول هو التصور بأن قطر تشكّل تهديداً والثاني هي الطموحات التوسعّية. العدوان الأول هو عدوان دفاعي في حين إن العدوان الثاني عدوان توسعّي. على ضوء هذا يمكن القول بأن حجم قطر الصغير يمنحها فرصة استراتيجية حيث إنه يلغي – أو يخفف كثيراً – التصوّر بأن قطر يمكن أن تشكَّل تهديداً على غيرها. وبذلك فإنَّ قطر تكون قد ألغت نصف دوافع التعدي عليها. إن كون قطر دولة صغيرة يعني أن دول الإقليم لن تتصور أن قطر تهديداً عليها. وإنَّ الدول الكبيرة لتعمل جاهدةً لأن تزيل من تصوّرات جيرانها أنها تهديد. ولكن كونها دول كبيرة يجعل تصديق ذلك أصعب.

وبما أن قطر قد حققت هذا التصور، أو لنقل قد تجنبت التصور على أنها تهديد، فلن يبقى عليها إلّا العمل على مواجهة الدافع الثاني للعدوان عليها وهو الطموح التوسعي. ولكنها إذ تعمل ذلك فإن على قطر أن تحافظ على التصور بأنها لا تشكل تهديداً على أحد. أو بعبارة أخرى فإن على قطر حماية نفسها من العدوان التوسعي وفي الوقت نفسه تتجنب إثارة العدوان الدفاعي. الحفاظ على هذا التوازن صعب للغاية. وأظن أن قطر بدأت تميل نحو الدفاع عن نفسها بطريقة حولتها إلى تهديد على جيرانها وبالتالي صارت قطر تخسر الموقع المهم والثمين من كونها دولة لا تهدد.

ومن الواضح أن الدول أحياناً تُدفع لأن تكون طرفا من النزاع أو من المشكلة كوسيلة أمنية ضد التهديدات المحتملة. إنَّه تكتيك دفاعي فعّال. وبالتالي فيمكن القول بأن قطر ستخلق توازناً ضرورياً ضد الدول التي يمكن أن تهددها من خلال كونها طرفاً في النزاعات. والتوازن في القوى أمر تسعى إليه كل الدول. ولكن في مقابل هذا القول يمكن الرد بأن المنطق التوازني السابق يجدي بين دول كبيرة أو متكافئة في الحجم. وأظن أن حجم قطر يفرض عليها أن تفكر في أمنها بطرق تختلف عن الطرق التي تفكر فيها الدول الكبيرة عن أمنها. إني أعتقد بأن فرضية استخدام التهديد كتكيك دفاعي يفيد فقط بين دول ذات حجم متكافيء ولكن لا يفيد بين دول كبيرة وأخرى صغيرة. وهذا لأسباب ثلاثة:

الأول: هو ما ذكرته آنفاً عن القيمة الاستراتيجية لأن تكون الدولة غير مهددة. واستخدام العدوان كتكتيك دفاعي يُفقد الدولة تلك القيمة الاستراتيجية.

الثاني: لكي توازن الدولة الصغيرة دولة أخرى كبيرة بشكل فاعل فإنها بحاجة إلى خلق قدر عال من التهديد لتعويض الفرق بين حجم الدولتين. والذي سيحصل هو أن الدولة الصغيرة ستجد نفسها تخلق مشاكل إقليمية غير ضرورية بغرض خلق ذلك التوازن الكبير. وهذا سيؤدي إلى استفزاز الدول الإقليمية، وإلى خسارة سمة اللا-تهديد التي كانت تملكها الدولة الصغيرة، وبالتالي إلى جذب عدوان دفاعي من كافة الأطراف. وأعتقد أن دعم قطر الكبير للإخوان المسلمين قد أسهم في مثل هذا.

الثالث هو أن التوازن لا ينجح فقط من خلال الموارد المالية فحسب. فالتوازن القطري يعتمد الآن على مواردها المالية، ولكن قطر ستجد أن حلفاءها الحاليين سيبحثون عن التحالف مع دول كبيرة. مصر مثال جيّد. فمصر اليوم في جانب قطر، ولكن الأمن القومي المصري بحاجة إلى تحالف مع دول كبيرة، ولذلك فإنه من المؤكد أن مصر ستتجه قريبا نحو التحالف مع دولة كبيرة منافسة لقطر.

أي إن التوازن يمكن أن ينجح بين الدول الكبيرة ولكن في حالة دولة صغيرة كقطر فإنها بحاجة إلى طريق آخر.

صاحب السمو،

إن على قطر أن تحمي نفسها من الطموح التوسّعي. هذا أمر بديهي. ولكن عليها أن تقوم به بطريقة لا تثير أي تهديد أو استفزاز لدول المنطقة. بطريقة لا تدفع الدول نحو ممارسة العدوان الدفاعي عليها. ومما لا شك فيه أن قطر قد قامت بأهم خطوة في ذلك لحماية أمنها القومي وهو بالتحالف مع الولايات المتحدة. وهو تحالف ضروري وحيوي ولا يمكن الاستغناء عنه في المرحلة التاريخية الحالية وإلى المستقبل المنظور. ولأنَّ هذا التحالف موجود فإنه يفسح المجال لقطر لأن تنظر إلى نفسها بطريقة مختلفة عن نظرة الدول الأخرى لنفسها. إنَّ قطر بإمكانها التطور الفعلي إلى دولة محايدة وخيّرة وصانعة للسلام العالمي. وهذا التطور استراتيجية أمنية رديفة للحلف مع الولايات المتحدة. إنَّ تطوّر قطر نحو هذا سيعزز من سمعة قطر عالمياً وإقليمياً، كما سيعزز الحماية الدولية لقطر. وأؤكد بأن الخطوة هذه هي رديف للخطوة الأمنية الأساسية وهي التحالف مع قوة عظمى وهي وحدها لا تكفي لحماية الأمن القومي القطري.

وبالتالي فيمكن تصوّر ثلاثة أمور. الأمر الأول: تطور قطر رسمياً إلى دولة محايدة من خلال اتفاقيات إقليمية، وتحالفات عالمية، والقانون الدولي. بهذه الطريقة يمكن لقطر أن تخرج تماماً من أن تكون طرفاً في أي مشكلة. الأمر الثاني: أن تصبح قطر مصدر أساسي لحل النزاعات في العالم. وهذا من خلال مشاركة أكثر لقطر في حل النزاعات العالمية، ومن خلال تدريب القطريين وغيرهم على حل النزاعات، ومن خلال جعل قطر مركزاً لعلوم ومعارف وأبحاث حل النزاعات، ومن خلال دعم وتأسيس مراكز لحل النزاعات في العالم أجمع. إن تحول قطر إلى دولة محايدة وصانعة للسلام سيفيد قطر كما سيفيد العالم. هناك عذابات كثيرة حول العالم ومعاناة شديدة. والعالم فعلاً بحاجة إلى دولة تسخّر نفسها لتخفيف تلك الأمور. ولكن قليل من الدول قادرة على جعل هذا الأمر معزز لأمنها القومي بسبب حجمها الكبير. ثالثاً أن تعزز قطر من حضورها في العالم وأن تجعله جزء من أمنها القومي. فالهلال القطري – مثلا – هو حزء عضوي من الأمن القومي القطري بقدر ما يكون فاعلاً في العالم العربي بل في العالم أجمع. وقطر يمكنها أن تكون حاضرة في التعليم، والفقر، والبيئة، والمياه، والطاقة، والعنف ضد الأطفال، وحقوق المرأة، والمرض، والجوع. وفي حين تصرف دول أخرى مليارات لتغذية الصراعات فإن قطر يمكن أن تصرفها في تحسين حياة الإنسانية. وبهذا تتحول قطر إلى دولة خيّرة.

إن تصور قطر على أنها دولة محايدة وصانعة سلام وخيرّة ليس فقط لأجل الخير، ولكن للأمن القومي القطري. وبطبيعة الحال فإن سموكم ومواطني قطر سيجدون في هذا الدور معنى سام وراحة كبيرة كما سيجدون أنفسهم في قلوب المليارات من البشر. وستجدون دولتكم الصغيرة وقد صارت فعلاً أكبر من الحياة.

صاحب السمو،

إني هنا أتصور قطر دولة غير مُهدِّدة ومحايدة وصانعة سلام وخيّرة. دولة محمية بحلف أمني مع الولايات المتحدة ومدعومة بحضورها العالمي. إن قطر هذه ستكون أجمل لأهلها، ولحكّامها، وأيضاً للعالم أجمع. ولا أحسب أنني هنا أتخيّل فحسب. فقطر قد اتخذت الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه. وكلما تحتاجه هو تعديل طفيف في مسارها. وإني لأرجو الله، وأتأمل من سموكم برؤيتكم الشابة والمستقبلية والإنسانية أن تحققوا مثل هذا الأمر.

ولقطر، ولشعبها، ولسموكم خالص أمنياتي وعميق إعجابي.

عبدالله بن محمد حميد الدين

العربية نت