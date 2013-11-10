السودانيون يشكون الكاتب السعودي أحمد العرفج لهيئة الأمم المتحدة بسبب مقال

(أنحاء) – الرياض – عبدالله الهيضة : ــ
انتفض السودانيون من عمق بلدهم، على كاتب سعودي ساق في مقال بصحيفة إلكترونية نقاطا عديدة اعتبرها السودانيون “إساءات” تلخصت في خمس نقاط، كانت كفيلة بنظرهم لرفعها لهيئة الأمم المتحدة لمخالفتها قواعد الصحافة وقواعد حقوق الإنسان.
وكتب أحمد العرفج، وهو كاتب سعودي شهير ودائماً يثير الجدل ويكتب في أكثر من زاوية عبر الصحف السعودية، في مقال حمل عنوان “الكتابة الحيادية في الشخصية السودانية” أن تلك الشخصية “تتهم أحيانا بصفات سلبية كثيرة ..منها على سبيل المثال : الكسل” وأورد العرفج بعضا من الطرائف الشعبية التي تتهم السودانيين بالكسل والخمول.
واستشهد العرفج باتهامات الكسل، بوجود مدينة في “جمهوريّة السودان تُسمّى (كسلا)، متخصّصة في إنتاج وتصدير الكسل” كما جاء في مقاله، وفي أمور العبادة قال العفرج أن “السّوداني يحب (الدّروشة) والتّصوّف التي لا تتطلب أكثر من مسبحة طويلة وتمتمات أصلها غير ثابت وفرعها في الفراغ”!!
واقتبس العرفج عبر ما جاء في كتاب (أسامة بن لادن الذي أعرف) للصّحفي الأمريكي بيتر برقر عن شكوى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من العمالة السّودانيّة بأنّهم “يوقّعون العقود معه على عمل يومي مقداره ثمان ساعات، وبعد الشّروع في العمل لا يلتزمون إلا بساعتين ويجعلون الستّة الباقية للرّاحة والاسترخاء”!
في سياق الحكاية التي لم تهدأ عبر شبكات التواصل الاجتماعي، جاء رد السودانيين أسرع مما كان العرفج أو من وافقه من سعوديين في التهم الموجهة لهم، سريعا نشيطا لا خاملا، حيث طالب كتاب عديدون في صحف سودانية العرفج والصحيفة كذلك الاعتذار عن كل ما أورده الكاتب السعودي المثير.
رد السودانيين في عريضتهم للأمم المتحدة، كان عبر نقاط خمس، أولها أن العرفج بنى حكمه على كسل الشعب السوداني على السماع والقصص ولم يبنه على مسح او دراسة او تجربة عملية وبالتالي فقد ضلل القراء والرأي العام ببث معلومات قد تكون مجرد انطباعات في ذهن الكاتب.
وكذلك بتهم السودانيون الكاتب العرفج تجاوزه أخلاقيات وأعراف مهنة الصحافة ومنها (عدم التعرض لمجموعة أو قبيلة أو جنس أو دين) وهذه الفقرة من مواثيق الشرف الصحفي ومن مباديء الجمعية العامة للامم المتحدة وجمعيات حقوق الانسان.
وقال الكتّاب السودانيون أن الكاتب العرفج تجاوز أعراف مهنة الصحافة مرة أخرى حيث ضلل الرأي العام باختلاق قصة ( تسمية مدينة كسلا من الكسل ) وهو تفسير نسجه الكاتب من بنات أفكاره ولا يمت للحقيقة بصلة.
ورغم أن العرفج أورد في شق مقالته الأخير بعضا من مزايا السودانيين ومنها الشّواهد بالجامعات البريطانيّة حافلة بالشّخصيات العلميّة السّودانيّة، التي ليس لها مثيل في كلّ الميادين، الأمر الذي يجعل كلّ عربي يشعر بأنّ رقبته قد طالت واستطالت عندما يسمع المجتمع البريطاني يسبغ الثّناء على (العقول السّودانيّة) التي أعطت قيمة مضافة للحركة العلميّة؛ لكن كل ذلك لم يسعف الكاتب أحمد العرفج في خلق طوق إنقاذ من الانتقادات وردة الفعل السودانية عليه.
ثورة السودانيون على العرفج، سبقت ثورتهم على الرئيس السوداني، عمر البشير، وهو ما جعل بعض الكتاب يرسم حقيقة رؤية العرفج في الشخصية السودانية التي “نهضت” وانتفضت بعد ركودها الكبير سنين طويلة على رئيسهم الذي تطاله الاتهامات وعدم الرضا الشعبي، حتى قال عنه الشاعر الشعبي المعروف عمري الرحيل :
قاله العرفج وقوله دوم غير …
حرك (السودان) داخل دارها
حتى ثورتهم على حكم البشير… توها ( تاصل ) وشبوا نارها
العرفج للاسف يحسب دمه خفيف وكل اسبوع يطلع في ياهلا بثقل دم ونظرة سوداوية للحياة
بعذر السودانيين فية
حنا نقول ياصبر الأرض علية كيف قدرت تشيلة وتتحملة
نحن كشعب سعودي نحترم ونعد ونقدر الاخوان والأخوات السودانيين ونثر بان ما كتبه الكاتب إنما يعبر عن فكره وشخصه هو فقط. والله لم نسمع عن السودانيين في السعودية الا كل خير. يكفي انه قلما بل قد يصل الامر الى استحالة ان نجد نصاب سوداني في السعودية. عذرا إخواننا السودانيين.
والله العظيم العرفج ما كذب
هو صادق هههههههههههه
لماذا سميت مدينة كسلا بهذا الإسم؟؟
السودانيون من أكثر الشعوب التي تستأمنها على مالك… فدائما نجد الكثير من أصحاب المال يوظفون محاسبين سودانيين بما يمتازون به من أمانة وخلق رفيع…. رغم ذلك يا شعب السودان لدي رسالة هامة لكم… الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بنعم كثيرة قل ما تجده في كل بلاد العالم… خصبة الأرض وبهيمة الأنعام والنفط والمعادن وكل الثمرات الطيبة والأنهار الجميلة وشاطئ بحري أجمل وأهم تلك النعم هي نعمة الإسلام…. فلماذا لم تستغلوا كل هذه الطيبات والخيرات إستغلالا أمثلا؟؟؟ فصدقوني ما كان حالكم بمثل هذا الحال لكنتم من أغنى شعوب العالم قاطبة… مع تمنياتي لكم ولعامة المسلمين كل التوفيق والنجاح،،،
أخذت مدينة كَسَلاَ (بفتح الكاف والسين) اسمها من «جبل كسلا» الذي يُعتَبَر من أهمّ المعالم الطوبوغرافية بالمنطقة. وهي إحدى العواصم الإقليمية القليلة التّي تحمل اسم ولايتها، إلا أن الروايات أختلفت في معنى اللفظ كسلا، فهناك من يقول بأن الكلمة ترادف بلغات البجة المختلفة، لفظ «مرحبا»، وهي أيضا تعني المكان «الظليل» بلغة قبيلة بني عامر ،وهناك من يرى بأن اللفظ كسلا ما هو إلا تحريف للفظ «كَساي-ألا» بلغة البداويت المنتشرة في المنطقة، وتعني زوال ظل الجبل. ويعتقد البعض بأن الاسم مرتبط بزعيم حبشي هو كَساي لول، والذي شنّ حرباً على قبيلة الحلنقة وتعقبها إلى أن وصلت المنطقة التي تقوم عليها كسلا حيث دارت معركة نهائية وحاسمة بينه وبينها انتهت بمقتله في المكان الذي يسمى اليوم ربا كسلا.
شكرا ابو راكان/ تسمية مدينة كسلا ليست عربية وانما حبشية وتنطق كاااااسلاا وتعني (مغازلة الجميلة) اما عن عدم تسخيرنا للموارد الطبيعية لاننا محاصرين حصار اقتصادي 25 سنة حصار قال عنه مراكز الدرسات الاستراتيجية في امريكا واروبا لو حوصرت امريكا مثلما يحاصر السودان الان لمدة 3 شهور لانهارت امريكا /وانت عارف كيف اثر الحصار علي العراق بعد حرب الخليج مع ان العراق لها ثروة نفطية ونهرين دجلة والفرات يعني باختصار لو انبطحنا لامريكا والغرب نستفيد من خير بلدنا كما انبطح من قبلنا هههههه الصين واليابان حينو خيييير هههههههه
عذراً ياسوداننا الحبيب
فما قالة العرفج نحن منة براء
فالأخوة السودانيين محشومين وعلى راسنا من فوق
لكن ثقل دم هذا الثقيل أحرجنا معاكم لأنة مع الأسف محسوب علينا
نقدم اعتذار الشعب السعودي المسلم
للشعب السوداني الحبيب
اهل الكرم والشهامة والتقدير والعلم
اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا
فعلا إنك واطي وقليل حيا يالعرفج يالي ما تستحي على دمك….
شوف نفسك وعيوبك قبل لا تناظر عيوب غيرك يا واطي…
فعلا إنك أوطى من الشفره على الأرض.
هههههههه آخر الزمن…الخليجيين!! صرتم تقيمون الشعوب و تحددون مصائرهم كمان!!
والله عال!
هذا الكاتب المسمى بالعرفج أقل وأصغر من أن يرد عليه السودانيون، لكننا نرد عليه بأبيات من شعر الامام الشافعي ونقول: قالوا سكتُّ وقد خوصمتُ قلتُ لهم إنَّ الجوابَ لبابِ الشرِّ مفتاحُ
والصمَّتُ عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرفُ وفيه أيضاً لصونِ العرضِ إصلاحُ
أما تَرَى الأُسْدَ تُخْشى وهْي صَامِتة ٌ؟ والكلبُ يخسى لعمري وهو نباحُ
لا بو راكان
نعم السودان يملك كل هذه الثروات وللاسف هناك بعض من الدول الاجنبيه لا تريد تقدما للسودان لانه لا يخضع ولا يركع لهم وللاسف الشديد السعوديه ودول الخليج قد شاركوا في فرض حصار اقتصادي علي السودان معلليين ذلك بتعاملها العسكري مع ايران و السودان اضطر للتعامل مع ايران لانها الدوله الوحيده التي لم تخشي امريكا ولانه لم يجد من يسانده من الدول العربيه غير ايران انا احترم كثيرا السعوديه والسعوديين واعلم ان لها دورا فعالا في كل المجالات وقد اعانت كثيرا من الدول الاسلاميه والغربيه في عده نكسات طبيعيه واقتصاديه والاهم انني لم اشهد دوله في العالم تسهم فى نشر الدعوه الاسلاميه علي اغلب شعوب دول العالم الغير مسلمه مثلما تفعل السعوديه.
يبدو ان العرفج يعاني من عقدة نفسية وهي كراهية الزات لماذا ؟؟ لانه ولد في القصيم والقصيم اهلها عرب اهل بادية تبدوا على ملامحهم العروبة من سحنتهم واشكالهم الاصيلة فلايحتاج احد الى كثير فراسة لمعرفة اهل القصيم والرياض وربوعها هل تريد ان تقنعني ياعرفج انك من بنو عبس وان لك علاقة بقيس وعبلة ياعرفج اذهب بتلك العيون الصغيرة وابحث لك عن اندومي يذهب عنك هذه العقدة ويزكرك بحقيقة انتمائك القديم بحساب الانساب واترك اهل السودان فهم رعاة نعم مهنة الانبياء ان لم تكن تعلم فبحثت لك عن شارب فلم اجد وبحثت لك عن لحية فلم اجد الي اي مكان تنتمي ياعرفج وماذا يعني عرفج بالله عليك افتينا في اسمك ولك مني احلى تحية (سوووداني اسووووووووووود)ومسلم الحمدلله
نسبة البادية بالقصيم لا تتجاوز 35%
أنا قصيمي وكلام العرفج لا يمثلني
much cry little wool
اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابتك السكوت
ويحك ي ابا عرفج اتتعالي علي اسيادك ثغلتك امك
ي من غره صوت الحنون مساعدا ان كنت حقا مؤمنا ومؤدبا
اخشع لمن اعطاك حسنا متقدماا له باعتذارا جل من متؤدبا
ي عمك السودانيين ديل معلمين ي اب اسما ما بنقري دا
من حسن ادراك المسلم نفسه تركه ما لايعنيه
ثورة السودانيون على العرفج، سبقت ثورتهم على الرئيس السوداني، عمر البشير، وهو ما جعل بعض الكتاب يرسم حقيقة رؤية العرفج في الشخصية السودانية التي “نهضت” وانتفضت بعد ركودها الكبير سنين طويلة على رئيسهم الذي تطاله الاتهامات وعدم الرضا الشعبي، حتى قال عنه الشاعر الشعبي المعروف عمري الرحيل :
قاله العرفج وقوله دوم غير …
نحن كسودانيين اطحنا بثلاثة انظمة في الفترة 40 عام
نحن من قومنا بأول انتفاضة شعبية بالوطن العربي
لنا الفخر اننا بثينا ثقافة تظاهر شعبي سلمي علي مستوي العالم