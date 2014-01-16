مدير “قياس” : اختبار القدرات لا يحتاج إلى مذاكرة .. والإجابات لا تعتمد على الحظ

(أنحاء) – متابعات : ــ
استبعد مدير إدارة القياس في المركز الوطني للقياس والتقويم إمكانية أن تكون آلية الإجابات عن أسئلة القياس والتقويم مبنية على الحظ، مؤكدا اعتماد الإجابة الصحيحة على التخمين الذكي.
وأضاف الدكتور خليل الحربي أن الطالب يحتاج إلى أن يكون لديه جزء من المعلومة حتى يتمكن من التخمين؛ لافتا إلى عدم حاجة اختبارات القدرات للمذاكرة بعكس الاختبارات التحصيلية التي تعتمد على المناهج.
وأشار الحربي إلى أن الاختبارات مبنية بطريقة تمكن المركز من التمييز بين الطلاب، مؤكدا على أهمية التدريب والتهيئة النفسية للطالب للحصول على درجات عالية، ومشيرا إلى استبعاد المركز للأسئلة التي لا يجيب عليها 20% من الطلاب إجابات صحيحة.
الله يقطعكم ويقطع اختبار قدراتكم ويقطعني معاكم من جدكم انتو 12 سنة دراسة وساعتين تحديد مصير اش اسوي بالساعتين اش اسويبها xxxxxxxxx ماقول الا ربي فوق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامحوني على الكلام الي قلته في اختبار قدرات وسامحوني اذا غلط على احد او اي جهة مسئولة بس صدقوني انا اختبرات اول اختبار جايب 65 واصحابي كلهم 80 80 75 هاذي نسبهم يعني بكرا اطالع فيهم وهم يتوضفوا وانا اروح وين يعني اقعد علىة على اهلي يعني بكرا ماصرف على نفسي ماعتمد على نفسي ابغى يكون ليا مكانة في المجتمع بس كيف تكون ليا مكانة وكان حلمي اصير دكتور بس كيف اصير دكتور ونسبة قدراتي 65 لاكن سامحوني على الكلام الي قلته في التعليق الاول لانو عصبت انقهرت لاكن والله ماقصد اسب احد وسامحوني اذا غلط على احد
كسس امكم و كسس ام الاختبار حقكم قطعتوا ارزاق الناسس بسسبت اختباركم الزق ذا ماغير تسرقون فلوس الناس .. الله ﻻ يوفقكم
ع زق الا حظ ونص راسئلتكم تبينا بس نرسب عشان مانتوظف كل مالكم وتصعبوا الامور في وجيهنا بس لو يجي امريكي تكرموه وتحطوه في اعلى المناصب بس من بلدكم لا قسم امريكا الي هي امريكا مافيه الا الدعم لطلابها الا احنا لازم يحطموك
حسسبي الله عليكم الله لايحللكم لا دنيا ولا اخرره
تضيعون مستقبلنا عشان فلوس
الله لا يسامحكم اللحين 12 سنه يروح تعبها في ساعتين حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يروينا فيكم عجائب قدرته كرهتونا في الدراسة كرهتونا في عيشتنا الله لا يسامحكم آمين يا رب العالمين
الله لا يوفق من حط قياس وانتقم منه في عافيته.
ضلمتونا في حقنا.
يا رب يلغونه قريب
الله لا يسامح من حط ذا الاختبارر الذي منع الكثير من الناس ان لا يستطيع تكملت نص دينهم ولا يتطيع ان يصرف على نفسه عالعموم ستحاسبون يوم القيامه على هذا الفعل و النصب و الاحتيال
ي قياس اتقوا الله فينا …عطيتوني 49 في اختبار العام 1438 ليه !!!!
ياخي والله أنه ظلم ومنا بمسامحنكم لادنيا ولا اخره قطعتوا رزقي الله يقطع القياس قريب
ألغوا ذا الاختبار والله حرام عليكم