2 فبراير 2017 مـ / موافق 6 جمادى الأولى, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدير “قياس” : اختبار القدرات لا يحتاج إلى مذاكرة .. والإجابات لا تعتمد على الحظ

بتاريخ أنحاء الوطن

قياس

(أنحاء) – متابعات : ــ

استبعد مدير إدارة القياس في المركز الوطني للقياس والتقويم إمكانية أن تكون  آلية الإجابات عن أسئلة القياس والتقويم مبنية على الحظ، مؤكدا اعتماد الإجابة الصحيحة على التخمين الذكي.

وأضاف الدكتور خليل الحربي أن الطالب يحتاج إلى أن يكون لديه جزء من المعلومة حتى يتمكن من التخمين؛ لافتا إلى عدم حاجة اختبارات القدرات للمذاكرة بعكس الاختبارات التحصيلية التي تعتمد على المناهج.

وأشار الحربي إلى أن الاختبارات مبنية بطريقة تمكن المركز من التمييز بين الطلاب، مؤكدا على أهمية التدريب والتهيئة النفسية للطالب للحصول على درجات عالية، ومشيرا إلى  استبعاد المركز للأسئلة التي لا يجيب عليها 20% من الطلاب إجابات صحيحة.

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10 تعليقات

  1. محمد بتاريخ

    الله يقطعكم ويقطع اختبار قدراتكم ويقطعني معاكم من جدكم انتو 12 سنة دراسة وساعتين تحديد مصير اش اسوي بالساعتين اش اسويبها xxxxxxxxx ماقول الا ربي فوق

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    • محمد بتاريخ

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامحوني على الكلام الي قلته في اختبار قدرات وسامحوني اذا غلط على احد او اي جهة مسئولة بس صدقوني انا اختبرات اول اختبار جايب 65 واصحابي كلهم 80 80 75 هاذي نسبهم يعني بكرا اطالع فيهم وهم يتوضفوا وانا اروح وين يعني اقعد علىة على اهلي يعني بكرا ماصرف على نفسي ماعتمد على نفسي ابغى يكون ليا مكانة في المجتمع بس كيف تكون ليا مكانة وكان حلمي اصير دكتور بس كيف اصير دكتور ونسبة قدراتي 65 لاكن سامحوني على الكلام الي قلته في التعليق الاول لانو عصبت انقهرت لاكن والله ماقصد اسب احد وسامحوني اذا غلط على احد

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  2. privet بتاريخ

    كسس امكم و كسس ام الاختبار حقكم قطعتوا ارزاق الناسس بسسبت اختباركم الزق ذا ماغير تسرقون فلوس الناس .. الله ﻻ يوفقكم

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  3. جوج بتاريخ

    ع زق الا حظ ونص راسئلتكم تبينا بس نرسب عشان مانتوظف كل مالكم وتصعبوا الامور في وجيهنا بس لو يجي امريكي تكرموه وتحطوه في اعلى المناصب بس من بلدكم لا قسم امريكا الي هي امريكا مافيه الا الدعم لطلابها الا احنا لازم يحطموك

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  5. نـــــــــــــــور بتاريخ

    الله لا يسامحكم اللحين 12 سنه يروح تعبها في ساعتين حسبنا الله ونعم الوكيل

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  6. أماني الشهري بتاريخ

    الله يروينا فيكم عجائب قدرته كرهتونا في الدراسة كرهتونا في عيشتنا الله لا يسامحكم آمين يا رب العالمين

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  8. Mohammed_alshehri بتاريخ

    الله لا يسامح من حط ذا الاختبارر الذي منع الكثير من الناس ان لا يستطيع تكملت نص دينهم ولا يتطيع ان يصرف على نفسه عالعموم ستحاسبون يوم القيامه على هذا الفعل و النصب و الاحتيال

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  9. قايد الهمامي بتاريخ

    ي قياس اتقوا الله فينا …عطيتوني 49 في اختبار العام 1438 ليه !!!!
    ياخي والله أنه ظلم ومنا بمسامحنكم لادنيا ولا اخره قطعتوا رزقي الله يقطع القياس قريب
    ألغوا ذا الاختبار والله حرام عليكم

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