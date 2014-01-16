مدير “قياس” : اختبار القدرات لا يحتاج إلى مذاكرة .. والإجابات لا تعتمد على الحظ

(أنحاء) – متابعات : ــ

استبعد مدير إدارة القياس في المركز الوطني للقياس والتقويم إمكانية أن تكون آلية الإجابات عن أسئلة القياس والتقويم مبنية على الحظ، مؤكدا اعتماد الإجابة الصحيحة على التخمين الذكي.

وأضاف الدكتور خليل الحربي أن الطالب يحتاج إلى أن يكون لديه جزء من المعلومة حتى يتمكن من التخمين؛ لافتا إلى عدم حاجة اختبارات القدرات للمذاكرة بعكس الاختبارات التحصيلية التي تعتمد على المناهج.

وأشار الحربي إلى أن الاختبارات مبنية بطريقة تمكن المركز من التمييز بين الطلاب، مؤكدا على أهمية التدريب والتهيئة النفسية للطالب للحصول على درجات عالية، ومشيرا إلى استبعاد المركز للأسئلة التي لا يجيب عليها 20% من الطلاب إجابات صحيحة.