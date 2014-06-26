خطبة “العريفي” عن الجن و “الرز” تثير زوبعة من السخرية بين المغردين | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أثارت خطبة للشيخ محمد العريفي ردود فعل كثيرة بين المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحدث فيها عن أن الجن يأكل الأرز.

وقال العريفي في الخطبة : “قال الإمام الشعبي – رحمه الله – كان لي صديق من الجن ويزورني فلا أراه، ويغيب في الجدار ويأتي من الجدار، وكان يأكل فاراه يرفع الطعام ولا أرى صورته، وكان يعجبه “الرز” فكنت أصنعه له”.

وأضاف العريفي أن الإمام الشعبي سأل الجن :”هل عندكم مذاهب وفرق؟ وما أخبثها؟”، فأجابه نعم يوجد فرق وأخبثهم يطلق عليهم الرافضة، فرد عليه الإمام الشعبي قائلاً : فكذلك والله هم أخبثهم عندنا.

واشتعل تويتر بالكثير من التغريدات حول هذه الخطبة، وأنشأ المغردون وسماً يحمل عنوان “إلا الرز يالعريفي”، حيث قال (@freetizen) : “منابر تسلم لمن يبيع الخرافة والأكاذيب على الناس وفي الأخير مواطن غلبان تم حشوه فكريا ضد أخيه في الوطن والتكلفة باهظة جدا”.

وغردت (@Razan_DA) : “محاولة لنشر الطائفية بالغصب، يعني لازم نكون طائفيين حتى لو اروي قصة خرافية اهم شي نكره بعض ومانتعايش”، وأضاف (@Bin_Ali14) قائلاً : “كلما أحترقت كروتهم وشخصياتهم بين الناس ، أعتمدوا على ورقة الشيعة والروافض ، لأنها ورقة يصدقها من لا عقل له”.

وانتقد (@h_a_m_19) ما جاء في الخطبة مغرداً : “من مسبح الليبراليين إلى سورة التفاح إلى الصيني اللي أسلم بثلاث دقايق وأخيراً وليس آخراً وصلنا للرز يا قرة عيني !!”.

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#إلا_الرز_يالعريفي منابر تسلم لمن يبيع الخرافة والأكاذيب على الناس وفي الأخير مواطن غلبان تم حشوه فكريا ضد أخيه في الوطن والتكلفة باهظة جدا — بندر قِدير (@freetizen) June 26, 2014

https://twitter.com/Razan_DA/status/482297017968771075

#إلا_الرز_يالعريفي كلما أحترقت كروتهم وشخصياتهم بين الناس ، أعتمدوا على ورقة الشيعة والروافض ، لأنها ورقة يصدقها من لا عقل له . — αвɒυℓℓαн вɪи αℓɪ™ (@Bin_Ali14) June 26, 2014