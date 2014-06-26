خطبة “العريفي” عن الجن و “الرز” تثير زوبعة من السخرية بين المغردين | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
أثارت خطبة للشيخ محمد العريفي ردود فعل كثيرة بين المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحدث فيها عن أن الجن يأكل الأرز.
وقال العريفي في الخطبة : “قال الإمام الشعبي – رحمه الله – كان لي صديق من الجن ويزورني فلا أراه، ويغيب في الجدار ويأتي من الجدار، وكان يأكل فاراه يرفع الطعام ولا أرى صورته، وكان يعجبه “الرز” فكنت أصنعه له”.
وأضاف العريفي أن الإمام الشعبي سأل الجن :”هل عندكم مذاهب وفرق؟ وما أخبثها؟”، فأجابه نعم يوجد فرق وأخبثهم يطلق عليهم الرافضة، فرد عليه الإمام الشعبي قائلاً : فكذلك والله هم أخبثهم عندنا.
واشتعل تويتر بالكثير من التغريدات حول هذه الخطبة، وأنشأ المغردون وسماً يحمل عنوان “إلا الرز يالعريفي”، حيث قال (@freetizen) : “منابر تسلم لمن يبيع الخرافة والأكاذيب على الناس وفي الأخير مواطن غلبان تم حشوه فكريا ضد أخيه في الوطن والتكلفة باهظة جدا”.
وغردت (@Razan_DA) : “محاولة لنشر الطائفية بالغصب، يعني لازم نكون طائفيين حتى لو اروي قصة خرافية اهم شي نكره بعض ومانتعايش”، وأضاف (@Bin_Ali14) قائلاً : “كلما أحترقت كروتهم وشخصياتهم بين الناس ، أعتمدوا على ورقة الشيعة والروافض ، لأنها ورقة يصدقها من لا عقل له”.
وانتقد (@h_a_m_19) ما جاء في الخطبة مغرداً : “من مسبح الليبراليين إلى سورة التفاح إلى الصيني اللي أسلم بثلاث دقايق وأخيراً وليس آخراً وصلنا للرز يا قرة عيني !!”.[youtube width=”600″ height=”370″]https://www.youtube.com/watch?v=zyz7tDr61A0[/youtube]
#إلا_الرز_يالعريفي منابر تسلم لمن يبيع الخرافة والأكاذيب على الناس وفي الأخير مواطن غلبان تم حشوه فكريا ضد أخيه في الوطن والتكلفة باهظة جدا
— بندر قِدير (@freetizen) June 26, 2014
https://twitter.com/Razan_DA/status/482297017968771075
#إلا_الرز_يالعريفي كلما أحترقت كروتهم وشخصياتهم بين الناس ، أعتمدوا على ورقة الشيعة والروافض ، لأنها ورقة يصدقها من لا عقل له .
— αвɒυℓℓαн вɪи αℓɪ™ (@Bin_Ali14) June 26, 2014
من مسبح الليبراليين إلى سورة التفاح إلى الصيني اللي أسلم بثلاث دقايق وأخيراً وليس آخراً وصلنا للرز يا قرة عيني !! #إلا_الرز_يالعريفي
— الشيخ طنف (@h_a_m_19) June 26, 2014
لا يهمونك يا شيخنا الجليل ولا يهزونك فوالله وتالله وبالله لن نعود عنك وعن متابعة خطبك حتى لواتهمونا باننا القطيع الخاوي العقل وان كنا كذلك
جميع من يسبون الشيخ محمد هم من المنبطحون والليبراليه واغلبهم والله أعلم حتى الصلاه مايصلي ….
واخيراً كفوا عن العلماء ولاتكونو من المستهزئين .
هذا من **** الناس واخبث الناس والذين تحت منبره صم بكم
أستغرب من الملاييين اللي تتابع خطبه وتغريداته.. أين عقولهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عقولهم في ركبهم من يستمع إلى قوم التكفيري قوم دجال والعياذ بالله
لان استمع ***** خير لي من ان استمع للعريفي
الله يكرم الدين عنه وعن اشكالة
قال أحمد بن سليمان في أماليه ، حدثنا أسلم بن بن سهل بحشل ،حدثنا علي بن الحسن ابن سليمان-و هو أبو الشعثاء الحضرمي ، شيخ مسلم ، حدثنا أبو معاوية(أو أبو عوانة) قال :سمعت الأعمش يقول :تروح إلينا جنّي ، فقلت ما أحب الطعام إليكم؟فقال الأرز : قال :فأتيناهم به ، فجعلت أرى اللقم ترفع و لا أرى أحدا ، فقلت :فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟قال: نعم. قلت:فمالرافضة فيكم قال :شرنا.عرضت-أي الحافظ بن كثير- هذا الإسناد على شيخنا أبي الحجاج المزّي فقال هذا اسناد صحيح الى الأعمش
بارك الله في شيخنا د.محمد العريفي والله انك سيف على رقبة كل عدو للاسلام والمسلمين
لا يهمونك يا شيخنا الجليل ولا يهزونك فوالله وتالله وبالله لن نعود عنك وعن متابعة خطبك حتى لواتهمونا باننا القطيع الخاوي العقل ونحن كذلك
طبل ياحسب الله طبل
لماذا العريفي مهتم بنشر الطائفيه اينما حل لماذا لا يهتم بامور الناس واصلاح النظام الذي يقبع تحته بدل الفتن التي ينشرها بلا فكر وتعليقاته كا نه مراهق وراء الكيبورد الله يعيننا ويكفينا شرورهم
لانه *****
استغرب من أن الردود التي تريد شيخنا العريفي مخفية
فقط تظهر الردود المسيئة له
اتقوا الله يا مشرفي أنحاء وكونوا محايدين
الى متى وهذا ****** يستخف بعقول جمهوره ******. انا اشهد انه ******
لنفرض انه اخطاء اليس ببشر ؟ يصيب ويخطيء .. ياهل ترى لو الاعب ميسي اخطاء في ركلة جزاء هل نصنفه بانه لاعب فاشل وسيء ؟ .. وبالاخير هوا نقل لنا ماقراءه لكن اعداء الاسلام والصالحين ممن ينطقون لغتنا ويسكنون بيننا ينتظرون الزلات والهفوات لصب حقدهم .. فعلا اخر الزمان
اغلب الردود تهاجم الشيخ الفاضل ومن وجهة نظري ان الرافضه وراء تلك الردود والشيخ العريفي اكبر من عقول يملأها الحقد اين انتم من الشيعه وتحريضاتهم وخطبهم المهينه والمشينه
حسبنا الله فيكم يأعداء الدين
انا اللي اعرفه ونعرفه كلنا ان القابض على دينه كالقابض على الجمر
ورح تكثر النزاعات والفرقه بين الناس
بس مستحيل نكره مشايخنا وعلماؤنا حنا كذا ومو مترقعين بكرة يصير كل واحد يفتي لنفسه
اللهم احفظنا
لم يوفق سماحته فيما قال(كالعاده) والمنتصر الوحيد من الملاسنات بين السنه والشيعه هم اعداء الأسلام….لابد من التعايش واحترام الآخر(والله يحكم يوم القيامه فيما انتم فيه مختلفون ) والتوقف عن التحريض وتعزيز الطائفيه لأنها لاتؤدي الا لمزيدا من الفرقه والقتل بدل التنميه والتطوروالسلام, اصبحنا مضحكه للعالم !! اوروبا انتصرت على نفسها وانهت الحروب الكاثوليكيه البروتستانيه واتجهت للعلم والتطور ونحن نستهلك منتجاتها ونطلب الهجره ونتقاتل ؟؟
ياشيخنا الي الامام واترك الاقزام الذين يصطادون في الماء العكر ما لهم الا النكد والكبد الله يهديهم ان شاء الله .
شيخ محمداحلق ذقنك وشوف عمل يليق بك امشيخه ماتصلحلك
اعتقد لازم الكل يعمل نفسه ميت ويرتاح …
استمتع بالقراءه مع من يستحق ان تقراء له…
لاتحارب من هم مصدر الفتنه حتى لو بالكلام…
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واضح واعتقد وقتي انتهى انا اختفيت انا اختفيت ….
الي يدافعون عن هذا الامعه وش يحسون فيه!! يعني بالله الاسلام كدين و،ش استفاد منه ولا من شلة مطاوعة المرتزقه الباقيين وزيدوا عليهم عشان ما تقولون شيعي شلة حسب الله من معممي الشيعه *****!! هل هذا هو الاسلام الذي بعث به محمد بن عبدالله صلي الله عليه وسلم.. اي اسلام يجعلنا متزخرين عن بقية العالم بسنين ضوئية…. سؤالي مره اخرى للمدافعين عن هذا العريفي ****** نحن كمسلمين ماذا استفدنا منه؟؟؟ فائدة وحدة بس لا تكثرون
انصح القراء بمتابعة قناة وصال لعل الله يجلي عن بصيرتكم التي مازالت لاترى تابعو القناة ماذا ستخسرون ؟!
العريفي ليس عنده غير موضوع الطائفية والمذاهب يعني مواضيع لا يؤثر بها الا على السذجة،،،،
انصحه ان يترك هاي الامور التافهة ويهتم مثلا بمناقشة امور اجتماعية مثل كثرة الرقاصات في مصر او الدعارة في المغرب او زواج الصيف بين السعودييين والسوريات والى ذلك مما يجري على اراضي بلدان ذات حكومات واغلبية سكانية سنية
معذور شيخنا يمكن لما قال ققصة الجني الرافضي كان شيخنا متقردن ويريد الشفة