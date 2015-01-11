شاب من جدة يتبرع بنصف ثروته “مليار ريال” لوجه الله

(أنحاء) – متابعات :-

غرد رجل الأعمال السعودي “بدر الراجحي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليكشف عن نيه شاب سعودي في انفاق نصف ثروته التي تقدربنحو مليار ريال سعودي لوجه الله تعالي وأعمال الخير.

وأضاف أن الشاب يقيم في مدينة جدة ويبلغ من العمر 35 عاماً، داعيا الله أن يعينه ويخلف عليه، جزاء هذا التبرع السخي ، وجاء في التغريدة : “): “بشرى سارة، شاب من جدة لم يتجاوز عمره الـ ٣٥ سنة يعزم على وقف نصف ثروته لله.. وتقدر بمليار ريال.. اللهم اعنه واخلف عليه”.