شاب من جدة يتبرع بنصف ثروته “مليار ريال” لوجه الله

(أنحاء) – متابعات :-
غرد رجل الأعمال السعودي “بدر الراجحي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ليكشف عن نيه شاب سعودي في انفاق نصف ثروته التي تقدربنحو مليار ريال سعودي لوجه الله تعالي وأعمال الخير.
وأضاف أن الشاب يقيم في مدينة جدة ويبلغ من العمر 35 عاماً، داعيا الله أن يعينه ويخلف عليه، جزاء هذا التبرع السخي ، وجاء في التغريدة : “): “بشرى سارة، شاب من جدة لم يتجاوز عمره الـ ٣٥ سنة يعزم على وقف نصف ثروته لله.. وتقدر بمليار ريال.. اللهم اعنه واخلف عليه”.
الله يخلف عليك بخيرامنهااذاكانت لوجه الله والنيه مطيه
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابعث اليك بهذه الرساله عبرحسابكم
لقد ضاقت علي الدروب واغلقت كل الابواب في وجهي ولا اجد باب اطرقه بعد الله الا باب ياهل الخبر
فانتم من يستطيع ان يمدلي يدالعون بعدالله عزوجل
انااليوم دخيل الله ثم داخل بوجهكم وجاهكم
طالبا” فزعتكم وعونكم على همي وضيقي فانتم من ظربت به الامثال فالكرم وفعل الخير
اناعلي حكم قضاءي بالتنفيذ والسداد بمبلغ مالي وقد اوقفت خدماتي منذ ستة اشهر وعجزت عن سداد هذا الدين ولالي اليوم سواكم فانتم من الوذ به بعد ربي عزوجل
هذا ولكم مني صادق الولاء وكل الود وحترام
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