أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»وزير العدل السابق يترك دروعاً وهدايا خاصة بديوان الوزارة إبراءً للذمة
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حين استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأُتَبيَّة الأزدي على الصدقة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم، وهذا أهدي لي.
فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وقال: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاءٌ، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةَ تيعَر»، ثم رفع صلى الله عليه وسلم بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» [49].
المنصب تكليف ومسؤولية وليست تشريف ومصدر للثراء .. فكل مسؤول يجب أن يتقي الله وألا يغش وألا يسرق وألا يهدر الأموال في مؤتمرات وحفلات وفرقعات اعلامية ونحو ذلك ..