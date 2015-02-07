22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير العدل السابق يترك دروعاً وهدايا خاصة بديوان الوزارة إبراءً للذمة

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – الرياض : ــ

ترك وزير العدل السابق الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بعض من متعلقاته الخاصة به في ديوان الوزارة، مؤكداً أنها أعطيت له بصفته وزيراً.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لكلمات منسوبة إلى العيسى، قال فيها: “هذه أهديت لوزير العدل بوصفه.. فتبقى للوزارة إبراءً للذمة”.

وقد صدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإعفاء العيسى من منصبه وتعيين وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيرًا للعدل.

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تعليقان

  1. زائر بتاريخ

    حين استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن الأُتَبيَّة الأزدي على الصدقة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم، وهذا أهدي لي.
    فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وقال: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدى له أم لا. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاءٌ، أو بقرةً لها خُوار، أو شاةَ تيعَر»، ثم رفع صلى الله عليه وسلم بيده حتى رأينا عُفرة إبطيه: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» [49].

    (1)
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  2. مواطن بتاريخ

    المنصب تكليف ومسؤولية وليست تشريف ومصدر للثراء .. فكل مسؤول يجب أن يتقي الله وألا يغش وألا يسرق وألا يهدر الأموال في مؤتمرات وحفلات وفرقعات اعلامية ونحو ذلك ..

    (1)
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