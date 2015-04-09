(أنحاء) ـ المها الشهري

بعد أن وقع مقدم البرنامج اليوتيوبي “لقيمات” عبدالمجيد الكناني في دائرة اتهامه بالعنصرية تجاه الممثلة السعودية نوال الماس، أكدت مصادر مطلعة أن الفنان فايز المالكي قد رفع قضية على مقدم البرنامج قبل أشهر بعد أن اتهم المالكي بالشذوذ الجنسي و”التطبيل” لرجال الأمن ومؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بعد أن عرض الكناني في برنامجه عدد من اللقطات لمشاهد مثلها المالكي.

وكانت السعودية نوال الماس أعربت في وقت سابق عن استيائها الشديد مما ورد في الحلقة الأخيرة من برنامج “لقيمات”، وذلك بسبب ما وصفته “سخرية عنصرية” من لون بشرتها، حيث سخر مقدم البرنامج من أحد مشاهدها في مسلسل “وجوه محرمة”؛ قائلاً: “هل تنقصك الظلمة كي تجسدي دورك في مكان مظلم” وهو تعليق ترى الممثلة أنه تجاوز النقد الموضوعي ووصل إلى حد العنصرية التي يجرمها القانون.

واعتبرت نوال طريقة الكناني في الحديث عنها مؤذية لها ولكل المحيطين بها “وأطالبه من هذا المنبر الاعتذار لكل من تأذى من تعليقه العنصري”، كاشفة أنها بصدد رفع قضية على البرنامج إذا لم تحصل على اعتذار علني، مبدية استغرابها من وصول مستوى برامج اليوتيوب إلى حد الإساءة الشخصية دون رادع “وهي ليست إلا محاولات رخيصة من مقدمي هذه البرامج للفت الانتباه واستجداء ضحكات المتابعين بأسلوب غير لائق أخلاقياً ومهنياً”.