9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض يفتح باب القبول والتسجيل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض : ــ

أعلن المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1436/ 1437 هـ.

وذكر مدير المعهد المهندس محمد القحطاني أن القبول سيكون متاحاً لخريجي الكفاءة المتوسطة أو من يحمل شهادة الأول أو الثاني الثانوي.

وقال القحطاني إن القبول سيكون متاحاً في جميع تخصصات المعهد، وهي (الكهرباء الصناعية، تشغيل آلات الإنتاج بالحاسب الآلي، تشغيل آلات الإنتاج، المحركات والمركبات، الإلكترونيات، الحاسب الآلي، اللحام، الصفائح المعدنية والطباعة).

وأوضح أن المعهد يمنح المتدرب بعد إتمام البرنامج شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي المطور في تخصصه، لافتا إلى أن المتدرب يحصل أثناء فترة التدريب على مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ريال، وله أحقية القبول في الكليات التقنية بعد التخرج من المعهد في أي تخصص من تخصصات الكلية.

ودعا القحطاني أبناؤه الطلاب في التعليم العام إلى الاستفادة من برامج التدريب المشترك المنتهي بالتوظيف حيث ارتبط المعهد مؤخرا مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية باتفاقيات تدريب مشترك بمميزات مالية ووظيفية إضافية وضمان التوظيف بعد التخرج.

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تعليقان

  1. محمد الحامد بتاريخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    بالنسبة للتسجيل في المعاهد الصناعية هل محصور على السعوديين فقط ؟؟؟
    انا يمني وأرغب في تسجيل إبني في المعهد .. فهل يسمح لي؟.
    وجزاكم الله خير … وبالتوفيق للجميع

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