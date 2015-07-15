أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض يفتح باب القبول والتسجيل
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
بالنسبة للتسجيل في المعاهد الصناعية هل محصور على السعوديين فقط ؟؟؟
انا يمني وأرغب في تسجيل إبني في المعهد .. فهل يسمح لي؟.
وجزاكم الله خير … وبالتوفيق للجميع
سلام عليك انا سعودي ابي اقدام فيه كيف