15 يناير 2018 مـ / موافق 28 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد: توقعات بانخفاض الطقس وهبوب رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت الهَيْئَة العامة للأَرْصَاد وحماية البِيئَة تَقْرِيراً مفصلاً عن حَالَة الطقس المتوقعة غَداً الاثْنَيْنِ 15 يناير 2018، بمختلف مَنَاطِق المَمْلَكَة.

وتَوَقَّعَت الهَيْئَة في ‘‘بيان‘‘ لها أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والمصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مَنَاطِق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمَدِينَة الْمُنَوَّرَة، وتمتد إلى مَنَاطِق الرِّيَاض، والقصيم، والمِنْطَقَة الشرقية”.

كذلك تَوَقَّعَتِ الهَيْئَة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إِلَى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاء من شمال وغرب المَمْلَكَة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل، وساعات الصباح الباكر على شمال المَمْلَكَة.

ولمعرفة تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى يتبع الرابط التالي:

https://www.pme.gov.sa/ar/Weather/LocalWeatherInfo/Pages/TomorrowWeather.aspx

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