أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية في طريقها للمنامة
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