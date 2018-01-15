15 يناير 2018 مـ / موافق 28 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية في طريقها للمنامة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إقدام مقاتلات قطرية على خطوة استفزازية، بعدما اعترضت طائرة مدنية إماراتية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وبحسب الهيئة، فإن المقاتلات القطرية اعترضت الطائرة خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة.

وكانت تحلق في المسارات المعتادة في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني و خرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.

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