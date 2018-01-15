15 يناير 2018 مـ / موافق 28 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عسير.. التحقيق مع مقاول قطع أشجار “العرعر” المهددة بالانقراض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقدمت إحدى شركات المقاولات المنفذة لأجزاء من طريق “أبها – السودة” بمنطقة عسير، على قطع أشجار العرعر المعمّرة التي تواجه خطر الانقراض نتيجة التوسع العمراني، وتبذل الجهات الحكومية المختصة وبعض الأهالي جهودا حثيثة للمحافظة عليها.

وأحالت وزارة النقل المقاول إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفقا للنظام، في إجراء يستهدف ردع كل من يحاول العبث بالأشجار أيا كان نوعها، خصوصا أثناء تنفيذ المشاريع التي تخصها، وأكدت على جميع المقاولين عدم قطع الأشجار أو العبث بها.

وأكدت النقل أن المقاول خالف التعليمات الواردة بهذا الخصوص، حيث نصّ نظام المراعي والغابات في المادة 13 على حظر قطع أي شجرة أو اقتلاعها من مراعيها الطبيعية، وفقا لـ”الوطن”.

وكانت الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، ودعم مبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي في المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسية تستهدف زراعة 3 ملايين شجرة على مدى 4 سنوات.

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