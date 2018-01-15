فيديو | مقطع طريف لرد فعل حكم ضد لاعب قام بعرقلته في الدوري الفرنسي

شهدت مباراة أمس (الأحد) في الدوري الفرنسي الممتاز بين باريس سان جيرمان ومضيفه نانت، واقعة طريفة بطلها حكم المباراة وأحد لاعبي فريق نانت، بعد قيام الأخير بعرقلة الحكم خلال سير أحداث المباراة.
وكان الحكم يتابع هجمة للنادي الباريسي قبل أن يصطدم به لاعب نانت دييغو كارولس من الخلف ويسقطه أرضاً، وفي رد فعل سريع قام الحكم بضرب اللاعب بقدمه وهو لا يزال على الأرض، ولم يكتف بذلك فقط بل بعد انتهاء الهجمة أشهر له البطاقة الصفراء الثانية وتبعها بالحمراء.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف أحرزه الأرجنتيني أنخل دي ماريا، ليرفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده إلى 53 نقطة معززاً بها صدارة الترتيب.