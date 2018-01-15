أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»مستعمرات من البكتيريا في آلة صنع القهوة .. 3 نصائح للتخلص منها
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
لحمايتك من الجفاف.. 20 نوعاً من الفاكهة والخض...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- لحمايتك من الجفاف.. 20 نوعاً من الفاكهة والخضروات تعوضك نقص الماء يَحْتَاج الجسم إلى
-
صور | قصة أصغر مولودة بالعالم وزنها 400 جرام....بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أنقذت العناية الإلهية مولودة هندية من الموت المحقق بعد ولادتها قبل 12 أسبوعا من
-
اكتشاف جديد يساعد البشر على “العيش” في المريخ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال علماء إن منحدرات حادة، ظهرت في صور التقطتها مركبة فضائية تابعة لإدارة الطيران
-
رئيسة وزراء النرويج تلعب “بوكيمون” بالبيت الأ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- رغم تراجع شعبية لعبة “بوكيمون غو”، إلا أن رئيسة وزراء النرويج لا تزال تفضل