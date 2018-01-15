أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»ميليشيات الحوثي تمهد لتجنيد النساء وإرسالهن للجبهات
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات: مقا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إقدام مقاتلات قطرية على خطوة استفزازية، بعدما اعترضت
-
شاهد.. الجيش اليمني يستعيد صواريخ من معقل الح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ استعاد الجيش اليمني صواريخ موجهة ومضادة للدروع من ميليشيات الحوثية، بعد معارك خاضها
-
“الموت للدكتاتور” .. يتردد في ملعب لكرة القدم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ ردَّد شباب خلال مباراة كرة القدم بين فريقي سباهان وذوب آهن شعار “الموت
-
119 قتيلًا ومصابًا حصيلة تفجير بغداد...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات : ــ قُتل 26 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم