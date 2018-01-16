إيقاف حكم فرنسي مؤقتا لاعتدائه على كارلوس لاعب نانت | فيديو وصور

باريس – رويترز : ــ
عوقب الحكم توني شابرون بالإيقاف المؤقت بعدما ركل على ما يبدو دييجو كارلوس لاعب نانت في مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد، وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع، تعثر شابرون بعد احتكاك مع اللاعب أثناء ركضهما ليسقط الحكم على الأرض، واعتقد الحكم أن اللاعب تعمد عرقلته ليركل المدافع في ساقه.
وذكر الاتحاد الفرنسي في بيان اليوم الاثنين “قررت الإدارة الفنية للتحكيم ولجنة الحكام سحب تعيين توني شابرون لإدارة مباراة انجيه وتروا في دوري الدرجة الأولى يوم الأربعاء المقبل وذلك حتى إشعار آخر”، وتم استدعاء شابرون للمثول أمام لجنة الانضباط برابطة الدوري.
وعقب بضع ثوان من الواقعة، وجه شابرون إنذارا لكارلوس مما أدى لطرد اللاعب نظرا لحصوله على إنذار آخر في الشوط الأول، واعتذر شابرون للاعب كارلوس اليوم.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الحكم قوله “هذا التصرف الأخرق بدا غير ملائم، أود بالتالي الاعتذار لدييجو كارلوس”.
وقالت رابطة الدوري الفرنسي في وقت لاحق اليوم إنها ألغت البطاقة الصفراء الثانية التي حصل عليها كارلوس ما يعني أنه مؤهل للمشاركة أمام تولوز في المسابقة بعد غد الأربعاء.
وقال فالنتين رونجيه مهاجم نانت “أعلم أن مهنة التحكيم صعبة لكن الحكم بحاجة ليسأل ويحاسب نفسه في بعض الأحيان، وأضاف: “لو قمنا بشيء كهذا لكان سيتم إيقافنا 10 مباريات”، وقال فالدمار كيتا رئيس نانت لصحيفة ليكيب “هذه مزحة، تلقيت نحو 20 رسالة قصيرة من كافة أنحاء العالم تخبرني أن الحكم يمزح، “ماذا عساي أن أقول؟ لو تحدثت كثيرا فسيتم استدعائي من قبل لجنة القيم”.