16 يناير 2018 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإمارات تُسلم ردها على مزاعم قطر الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

دبي – واس :-

أوضح مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي للمنظمات الدولية، أن البعثة الدائمة لدولة الإمارات بنيويورك، قامت بتسليم رد دولة الإمارات الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية .

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إذ تُدين – بأشد العبارات – ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر ، فإنه يهمها أن تؤكد أن الطائرة العسكرية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية، كما استنكرت الوزارة هذا التصعيد من جانب دولة قطر ، وطالبتها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار .

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