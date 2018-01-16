الحديقة الثقافية على واجهة جدة البحرية الجديدة تستقبل مليون زائر في 5 أيام

مكة المكرمة – واس :-

استقبلت الحديقة الثقافية في المملكة، على واجهة جدة البحرية الجديدة، في مبادرة أمانة جدة، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”، ما يقارب مليون زائر ، خلال 5 أيام، التي تستمر فعاليتها حتى السبت المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لملتقى مكة الثقافي”كيف نكون قدوة؟” الدكتور الحسن يحيى المناخرة أن أدوات الرصد والقياس لجمهور الحديقة الثقافية رصدت ما بين 180 ألف إلى 200 ألف زائر للحديقة الثقافية يومياً, منذ انطلاق الفعاليات الخميس الماضي.

وأشار المناخرة إلى أن الجهات المشاركة في فعاليات الحديقة الثقافية، قدمت الدورات التدريبية للزوار من جميع الفئات، وخصصت برامج إضافية لتعليم الأطفال، وقامت بتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي والطباعة وصيانة الجوال وصيانة الأجهزة المنزلية وغيرها من المهارات، وحصل المشاركون على شهادات إتقان المهارات، كما خصصت بعض الجهات المشاركة دورات تدريبية للبنات شملت مهارات التزيين النسائي والمكياج ومهارة تصميم الأزياء والعناية بالشعر والعناية باليدين والقدمين، وغير ذلك من المهارات.

وبين أن تفاعل الجمهور والحضور لمسرح الحديقة الثقافية، قدم نماذج للقدوة والإلهام وإطلاق القدرات التي تأتي من أهم أهداف ملتقى مكة الثقافي, لافتاً إلى أن الفعاليات شملت تقديم عروض المسرح الهادفة والرسم والمسابقات وعروض للأطفال.

وقدمت وزارة الصحة، ممثلة في الشؤون الصحية بجدة، خدماتها لنحو 3 الآف زائر لجناح “صحتك تهمنا” في الحديقة الثقافيه، وذلك خلال 4 أيام فقط، وتنوعت الخدمات بين قياسات السكر والضغط والوزن وتثقيف مرضى السكر والربو وجناح لتوعية المدخنين والاستشارات الصحية.

من جهة أخرى، استفاد 725 زائراً من الدورات التدريبية، التي قدمها المعهد الصناعي الثانوي بجدة تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة لجمهور الحديقة الثقافية ، وذلك خلال 3 أيام فقط، تم من خلالها التدريب على مجموعة من المهارات من سن ١٠ إلى ١٦ سنة, ومن المهارات التي تم تقديمها صيانة الجوال ومهارة الطباعة الحرارية، ومهارة الكتابة السريعة, ومهارة التمديدات الكهربائية, وصيانة الأجهزة المنزلية, ومهارة الإصلاحات السريعة للمحركات والمركبات, ومهارة التصوير الضوئي, ومهارة فنون الديكور للخشب والدهان.

واستفادت 425 زائرة من الدورات التدريبية التي قدمتها الكلية التقنية للبنات بجدة تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة خلال فعاليات الحديقة الثقافية في ملتقى مكة الثقافي وذلك خلال 3 أيام، وخصصت دورات للأطفال، وتنوعت المهارات في تخصصات عديدة، منها التزييين النسائي والمكياج الإعلامي والعناية باليدين والقدمين والعناية بالشعر ومهارة تصميم الأزياء.

ويأتي ملتقى مكة الثقافي ضمن المبادرات الجديدة والمشاريع الفكرية التي تنسجم مع الرؤية الشاملة التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في استراتيجية “بناء الانسان وتنمية المكان” في منطقة مكة المكرمة, وهي استراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها أهمية بناء الإنسان المؤمن القوي القادر على الرقي بوطنه وحضارة بلاده.

يذكر أن سمو امير منطقة مكة المكرمة , افتتح الخميس الماضي, أكبر حديقة ثقافية ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية تحت شعار “كيف نكون قدوة؟” وتضمن إطلاق مسابقة في التصميم والبرمجة والتحكم في الروبوت وركن للموهبة والإبداع والاختراع للطلاب ومبادرة التطبيقات الإلكترونية, والعديد من المبادرات الأخرى.