16 يناير 2018 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الزكاة والدخل”: بعض تعاملات البنوك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن عمليات السحب والإيداع البنكي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن المبالغ المقترَضة من البنوك كذلك لا تُطبَّق عليها ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الضريبة تُطبَّق فقط على رسوم الخدمة.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة والتي تُقدر بـ 5% كان قد بدأ تفعيلها مطلع العام الميلادي الجديد 2018.

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