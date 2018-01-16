16 يناير 2018 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الزلازل”: هزة أرضية تضرب شمال غرب المدينة المنورة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المركز الوطني للزلازل والبراكين إن هزة أرضية محسوسة بقوة 2.5 على مقياس ريختر وعمق 7 كلم شمال غرب المدينة المنورة (14 كلم) -عند الساعة الثالثة من ظهيرة الثلاثاء.

 وشعر الأهالي في عدد من الأحياء الغربية بالمدينة المنورة بارتدادات الهزة وخرج بعضهم مذعورين من منازلهم.

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