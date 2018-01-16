16 يناير 2018 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“العمل” تمدد فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة
﻿

“العمل” تمدد فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة تحديث البيانات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 30/ 07/ 1439هـ، حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة التحديث لمن لم يحدثوا بياناتهم، بنهاية شهر ربيع الآخر الجاري، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سرعة التحديث تفاديا للإسقاط النهائي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة مددت فترة التحديث لمنح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار التقارير الطبية اللازمة لحالاتهم من أجل تحديث بياناتهم، تفاديًا لإيقاف الصرف عنهم, مشيراً إلى أن الوزارة ستستأنف الإعانة المالية آلياً فور تحديث المستفيدين لبياناتهم الشخصية، ورقم حساب الآيبان البنكي على البوابة الإلكترونية المتوفرة على الرابط: eservices.mlsd.gov.sa، أو عبر زيارتهم لوحدات الخدمة المساندة، مبيناً أن الوزارة أرسلت رسائل نصية لجميع هواتف المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية وتقاريرهم الطبية، لإبلاغهم بضرورة سرعة التحديث، تجنبًا لإيقاف صرف الإعانة المالية عنهم.

وتهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تلك الخطوة، إلى التأكد من الوضع الصحي لذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم لهم وفق نوع الإعاقة، لتحديد الدعم المناسب المقدّم لهم من الوزارة، كذلك تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق