16 يناير 2018 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حالتا وفاة و15 إصابة جراء حادث مروري مروّع على طريق الهجرة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي شاب وفتاة مصرعهم وأصيب 15 آخرين، إثر حادث مروري مروع لمركبة عائلية وقع أمس الاثنين على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة.

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، خالد السهلي، أن غرف العمليات الإسعافية تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث على طريق الهجرة الكيلو 150، وعلى الفور تم توجيه 9 فرق إسعافية وفريق التدخل السريع بقيادة القيادة الميدانية.

وأضاف أنه عند الوصول لموقع الحادث تبين وجود 15 إصابة وحالتي وفاة لشاب وفتاة، فيما كانت معظم الحالات متوسطة وخطرة، وتم نقل إحدى الحالات للمستشفى مع إجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

وأشار السهلي إلى أنه تم إجراء عمليات التثبيت الكامل للعمود الفقري لبعض الحالات الأخرى وتركيب المحاليل الوريدية لتعويض السوائل بالجسم وكذلك تضميد الجروح والسيطرة على النزيف.

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