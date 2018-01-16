16 يناير 2018 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سلطان بن سحيم: قطر اعترضت طائرات الإمارات ظناً منها أن عبدالله بن علي على متنها وأرادوا اختطافه

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني تعليقا على واقعة اعتراض مقاتلات قطرية، أمس لطائرتين مدنيتين إماراتية بشكل غير قانوني: «كان الأولى لها أن تعترض الطائرات الإيرانية والإسرائيلية التي تجوب أجواءها».

وغرد آل ثاني عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: كان الأولى لقطر أن تعترض الطائرات الإيرانية والإسرائيلية التي تجوب أجواءها بدلاً من اعتراض طائرة مدنية لإخواننا العزل، الحكومة القطرية لا تألو جهداً في تصعيد الأمور وعندما تقابل بالمثل تبدأ بالصراخ والعويل ولعب دور الضحية.

وأضاف “لطالما كانت سياساتهم واستخباراتهم ما تتسم بالغباء، ظنوا أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني على متن الطائرة وأرادوا اختطافه كعادتهم مع من يعارضهم حتى أفصح كابتن الطائرة عن هوية الركاب”.

 كما أشار إلى أن برج المراقبة الجوي ATC يوجه ويتواصل مع الطائرات التي تُحلق فوق مجاله الجوي وإذا لم تستجب يتم إرسال الطائرات العسكرية، وأنظمة الطيران المدني تلزم الطائرات بقائمة للمسافرين عليها وقد يتم طلبها من برج المراقبة أما بإنزال الطائرة وإذا كانت حديثة يكتفى بإرسالها عبر التلكس.

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