أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»سلطان بن سحيم: قطر اعترضت طائرات الإمارات ظناً منها أن عبدالله بن علي على متنها وأرادوا اختطافه
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