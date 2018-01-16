16 يناير 2018 مـ / موافق 29 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. سيارة تدهس مجموعة من الأشخاص أثناء “التطعيس”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” مقطع فيديو لحادث مروع أثناء التطعيس في الصحراء.

وأظهر الفيديو الذي ذكر النشطاء أنه في سلطنة عمان، لحظة قيام شخص بالتطعيس أثناء تواجد مجموعة من الأشخاص يجلسون على الرمال، فيما فقد قائد المركبة السيطرة عليها، وذلك حسب ما ظهر في المقطع ويقوم بدهسهم.

وبعد أن قام بدهسهم بالسيارة ، ظهر أحد الضحايا وهو مستلقي على الرمال وكأنه لا يصدق ما حدث له.

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