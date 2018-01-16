وزارة الداخلية تكشف عن آخر مستجدات حملة “وطن بلا مخالف”

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت وزارة الداخلية عن مستجدات الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في حملة “وطن بلا مخالف”، حيث أسفرت حتي يوم الأحد، عن ضبط 409 آلاف مخالف، بينهم ألفا امرأة.
وأوضحت أن من إجمالي عدد الموقوفين في الحملات، والبالغ عددهم 409 آلاف مخالف، 256 ألف مخالف لنظام الإقامة، و44 ألفًا لنظام أمن الحدود، و108 آلاف لنظام العمل.
وأضافت أنه تم ضبط 5700 شخص خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود لداخل المملكة، 77% منهم يمنيون، و21% إثيوبيون، و2% جنسيات أخرى، إضافة إلى ضبط 348 آخرين، لمحاولتهم التسلل إلى خارج المملكة.
وأشارت إلى أن إجمالي المتورطين في مخالفة نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم بلغ 842 شخصاً، منهم 132 مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق 111 منهم وإخلاء سبيلهم، ويُستكمل تنفيذ الأنظمة بحق الباقين وهم 21 سعودياً.
وبيّنت أن الخاضعين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12 ألف مخالف، هم 10 آلاف رجل، وألفا امرأة، كما تم ترحيل 91.5 ألف مخالف، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 68.5 ألف، وإحالة 60.7 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية لإخراج وثائق سفر، فيما ينتظر 66.2 ألف استكمال حجوزات سفرهم.