17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أغلى 10 جامعات لدراسة الطب في العالم

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

هناك عدد كبير من الجامعات التي تُدرس الطب في العالم، إلا أن عددا قليلا منها مجهز بشكل كامل لضمان حصول كافة الطلاب على التدريب اللازم لمواكبة التطورات التي تحدث في مجال الطب باستمرار.

وتتسم هذه الجامعات بمصروفات دراسية مكلفة للغاية، حتى أن الكثير من الطلاب المتفوقين لا يستطيعون تحملها.

وفيما يلي تقرير نشره موقع ” ذا دايلي ريكوردز”، يضم أغلى 10 جامعات لدراسة الطب في العالم، والتي لديها منح دراسية لمساعدة الطلاب المتفوقين على الالتحاق بها.

10- جامعة أوريجون (Oregon University)

على الرغم من أن جامعة أوريجون جديدة نوعًا ما في مجال علوم الطب، إلا أنها توفر للطلبة أحدث التكنولوجيات بما يساعدهم على تلقي أفضل تعليم، تبلغ رسومها الدراسية نحو 42.042 ألف دولار.

9- جامعة جونز هوبكينز (Johns Hopkins University)

تُصنف جامعة جونز هوبكينز باعتبارها ثالث أفضل جامعة لدراسة الطب في الولايات المتحدة، إذ توفر للطلبة العديد من الأدوات والإمكانيات التي تساعدهم على الممارسة الطبية وإجراء البحوث، كما تضم أساتذة على درجة كبيرة من الكفاءة، وتبلغ رسومها الدراسية 50.160 ألف دولار.

8- جامعة بوسطن
هي واحدة من أقدم وأفضل الجامعات في الولايات المتحدة، والتي تشتهر بحرم جامعي كبير، تبلغ رسومها الدراسية نحو 52 ألف دولار.

7- كلية طب جامعة نيويورك (New York University School of Medicine)

هي جامعة خاصة يلتحق بها نحو 132 طالبا سنويًا من أجل دراسة الطب، وتعتبر كلية الطب إحدى أقدم كليات جامعة نيويورك حيث تأسست عام 1841، تبلغ رسومها الدراسية نحو 52.814 ألف دولار.

6- كلية الطب بجامعة واشنطن (University of Washington School of Medicine)

هي أول كلية طب عامة في واشنطن، تأسست عام 1646، وتشتهر بتخريج مجموعة من أفضل الطلاب في مجال الطب، تبلغ رسومها الدراسية نحو 54.050 ألف دولار.

5-  كيس ويسترن (Case Western Reserve University)
على الرغم من أنها جامعة صغيرة في كليفلاند، إلا أنها تضم مختبرات وأساتذة على مستوى عال من الكفاءة، مما يساعد الطلاب على فهم العلوم الطبية، تبلغ رسومها الدراسية نحو 57.050  ألف دولار.

4- كلية جيزل (Geisel School of Medicine)
تعد كلية جيزل من أكثر كليات جامعة دارتموث في الولايات المتحدة نجاحًا، فقد وفرت تدريبًا لعدد كبير من الطلبة على مدار عقود، وهي أغلى جامعة لدراسة الطب في العالم إذ تتجاوز رسومها الدراسية 61 ألف دولار.

3- جامعة تافتس (Tufts University)

 جامعة خاصة تقع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مجهزة تجهيزًا كاملًا بالمختبرات، كما أن لديها أساتذة من ذوي الخبرة، وتبلغ رسومها الدراسية 61.436  ألف دولار.

2- كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا (Columbia University College of Physicians and Surgeons)
تشتهر هذه الكلية بتخريج أكثر الجراحين مهارة في العالم، كما يتلقى الطلاب التدريب المناسب، وتبلغ الرسوم الدراسية بها نحو 61 ألف دولار.

1- كلية فينبرج (Feinberg School of Medicine)

هي كلية تابعة لجامعة نورث ويسترن الأمريكية، وهي أشهر كليات الطب في مدينة شيكاغو، وتقدم الكلية جميع أنواع برامج الدكتوراه بما في ذلك “علم النفس السريري” و” علوم الحياة” و”العلوم العصبية”.

 تبلغ رسومها الدراسية 54.528 ألف دولار، وتزيد الرسوم الدراسية للطلاب من خارج الولاية وتبلغ نحو 72.150 ألف دولار.

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