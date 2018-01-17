17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأهلي ما بين دموع وداع شيفو.. وفرحة مولود مؤمن زكريّا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عادل رشيد :-

شهد النادي الأهلي حالة من الحزن بعد وداع الظهير الدولي المصري محمد عبدالشافي مساء يوم الثلاثاء عقب تدريبات الفريق الأوّل التي أقيمت على ملعب النادي استعداداً للقاء العروبة في كأس الملك يوم السبت المقبل، حيث جاء قرار مدرّب الفريق السيّد سيرجي ريبروف بالاستغناء عن اللاعب محمد عبدالشافي لعدم الحاجة الفنيّة والاستفادة من اللاعب الأجنبي في مركز آخر.

انضم اللاعب محمد عبدالشافي للنادي الأهلي في عام ٢٠١٤ قادماً من الزمالك المصري بعقد لمدّة 4 سنوات قضاها اللاعب الدولي محمد عبدالشافي و توّج خلالها مع النادي الراقي بأربع بطولات كأس ولي العهد والدوري وكأس الملك والسوبر .

فيما شهد التمرين ارتداء زملاءه من اللاعبين الرقم 13 على القمصان وعقبها تم تكريم النجم المصري بحضور رئيس النادي الأمير تركي محمد العبدالله ونائبه طارق كيّال وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وزملاءه اللاعبين وكان أبرز ما جاء في الحفل إلقاء كلمة من كابتن الفريق تيسير الجاسم ورئيس النادي قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية وتقديم هديّة تذكارية .

وعلى نفس السياق احتفت إدارة النادي الأهلي ولاعبين الفريق الأول بالمنضم حديثاً مؤمن زكريّا قادماً من النادي الأهلي المصري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، واستقبل اللاعب التبريكات بعد قدوم المولود وبمناسبة انضمامه للفريق الأوّل وتمنّى اللاعب أن يوفّق مع زملاءه في تحقيق الإنجازات وإرضاء الجماهير الأهلاويّة .

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