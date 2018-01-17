الفتح يتعاقد مع عبدالشافي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت إدارة نادي الفتح اليوم الأربعاء عن التعاقد مع المحترف المصري محمد عبدالشافي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي بدعم من المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة … وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الفتح عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأضاف البيان “ويأتي عبدالشافي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر كأول تعاقدات الإدارة الفتحاوية خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق للمرحلة المقبلة من الموسم الحالي”.