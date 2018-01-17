17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المدينة المنورة.. القبض على أطباء مخالفين أحدهم بمهنة “فني تبريد”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت الجهات المعنية بالمدينة المنورة، أمس (الثلاثاء)، القبض على عدد من الأطباء المخالفين خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت الصحية بالمدينة، وأحالتهم للجهات المختصة.

وتم القبض على طبيب عام يعمل في مستوصف خاص بمهنة فني تبريد وتكييف، وطبيبة نساء وولادة مقيمة تعمل بمستوصف آخر، وغير مصرح لها بالعمل أو بممارسة المهنة في المملكة.

كما تم ضبط أخصائي باطنة مقيم يمتهن العمل بالمقاولات في الإقامة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاتّخاذ الإجراءات الرسمية.

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