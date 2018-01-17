17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة العامة” توضح عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق التأمين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت النيابة العامة إن عقوبة من يقترف جريمة التزوير في أوراق تِجَارِيّة، أو مالية، أو مصرفية، أو وثائق تأمين السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة 400 ألف ريال.

يشار إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع عبر رسائلها التوعوية المتعلقة بالجرائم وكذلك الأضرار التي يمكن تلحق بمرتكبيها.

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