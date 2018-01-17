17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهلال أفضل نادي آسيوي لعام 2017

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

احتل نادي الهلال السعودي صدارة ترتيب أندية قارة آسيا كأفضل نادي لعام 2017، فيما جاء ريال مدريد الإسباني في المرتبة الأولى على مستوى أندية العالم.

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم الذي نشره اليوم عبر موقعه الإلكتروني، يعتبر نادي الهلال أول نادي سعودي يصل إلى أعلى 30 نادي في ترتيب أندية العالم منذ 1991، فيما جاء نادي الأهلي السعودي في المرتبة الثانية على القارة الآسيوية و98 على العالم.

وعلى مستوى العالم جاء نادي جريميو البرازيلي في المرتبة الثانية بعد ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي في ثالث الترتيب.

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