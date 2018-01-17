17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حساب المواطن” يوجه نصائح للمستفيدين قبل تقديم شكاوى حول مبلغ الاستحقاق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجه برنامج حساب المواطن عدة نصائح إلى المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق.

وطالب البرنامج، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابه البنكي، ثم التحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، ودعا المستفيدين إلى ضرورة التأكد من أهلية جميع التابعين.

وكان برنامج حساب المواطن أتاح لمستفيديه تقديم الشكاوى والاعتراضات على المبالغ الاستحقاق المودعة لهم ضمن الدفعة الثانية، وذلك عبر أيقونة الشكاوى على موقعه الإلكتروني بعد 5 أيام من كل دورة.

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