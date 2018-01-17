17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسميًا.. النصر يتعاقد مع المدافع العماني سعد سهيل لموسم ونصف

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم (الأحد) عن التعاقد رسميا مع مدافع نادي فنجاء والمنتخب العماني سعد سهيل لموسم ونصف.

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