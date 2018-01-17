“شؤون الحرمين” توضح حكم السير من أمام المصلين في الحرم النبوي

(أنحاء) – متابعات :-
نشرت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم (الثلاثاء)، فتوى توضح حكم جواز السير من أمام المصلين في الحرم النبوي، وذلك في مقطع صوتي للشيخ سعود الجربوعي.
وقال الشيخ الجربوعي إنه بجواز المرور من بين يدي المصلين، فيما لا يجوز المرور بين يدي الإمام، لأن سترة الإمام هي سترة للمصلين، وذلك في حالة صلاة الفريضة وهو قول الجمهور.
وفي حالة صلاة النافلة، أوضح الجربوعي بأنها يستحب أن تصلي في البيوت لا المساجد، ولا يجوز فيها المرور بين يدي المصلين، إلا أن العلماء اختلفوا في حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي،
وتابع الجربوعي: فإن كان المصلي قد اتخذ سترة فلا يجوز المرور بين يديه، وأما إن لم يتخذ سترةً ففرقوا بين وقت الزحام وعدمه، ففي حالة عدم وجود زحام وتراص فلا يجوز المرور بين يديه، أما في حالة وجود زحام فرخّصوا في ذلك لأن المشقة تجلب التيسير.
هل يجوز السير من أمام المصلين في الحرم النبوي؟#فتاوى_من_الحرمين pic.twitter.com/QMPn0l9Yxg
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) January 16, 2018