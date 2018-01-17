17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“شرطة القريات” تطيح بـ7 سعوديين بعد سرقتهم أجهزة منزلية وإخفائها بمزرعة مهجورة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات، أمس (الثلاثاء)، بـ7 مواطنين في العقد الثاني من العمر، بحوزتهم بعض المسروقات المنزلية أخفوها بمزرعة مهجورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه تم ضبط أسطوانات غاز بمركبتهم، وذلك بعد الاشتباه بهم، وبمساءلتهم اعترفوا بسرقة الأسطوانات، إضافةً إلى 3 شاشات بلازما ورسيفر وساعات يد وديجيه مع سماعاته.

وأضاف النومس أن التشكيل العصابي أخفى تلك المسروقات بمزرعة مهجورة، وعليه فقد تمت إحالتهم لمركز شرطة حصيدة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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