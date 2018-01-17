صور | شرطة عفيف توقف 3 سعوديين أطلقوا أعيرة نارية أثناء توجههم لإحدى المناسبات

(أنحاء) – متابعات :-
ضبطت دوريات أمن محافظة عفيف بمنطقة الرياض 3 مواطنين جميعهم في “العقد الثالث”، بعد أن تسببوا في إرباك حركة المرور وإزعاج المارة باستخدام المنبهات الصوتية وإطلاق أعيرة نارية أُثناء توجههم لمناسبة.
وأوضحت شرطة الرياض، أن شعبة دوريات أمن محافظة عفيف رصدت 3 مواطنين يستقلون مركبة بأحد شوارع المحافظة تسببوا بإرباك حركة المرور مستخدمين المنبهات بطريقة مزعجة، ثم أطلقوا أعيرة نارية معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فأوقفتهم الدوريات.
وأضافت الشرطة، أن الدوريات أوقفت المركبة، واتضح أن المواطنين الثلاثة كانو في طريقهم لمناسبة، وعثرت الدوريات بحوزتهم على سلاح رشاش من نوع “كلاشنكوف” ومشط ذخيرة وعدد 7 أعيرة نارية حية، حرزت جميعها، وجرى توقيفهم بمركز شرطة المحافظة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.