17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مواطن يبث مقطع لطفل “تائه” تاركًا رقم هاتفه للتواصل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثّه مواطن يُدعى “سعيد الشهري”، كان قد عثر، أمس الثلاثاء، على طفل “تائه”، حيث طالب من يتعرّف عليه بالتواصل معه.

وأظهر المقطع، المصحوب بتعليق صوتي من المواطن، طفلًا صغيرًا، أوضح المعلق أنه غير قادر على تحديد اسمه واسمي والديه، مطالبًا من يتعرف عليه بالتواصل معه هاتفيًا على رقم هاتفه.

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