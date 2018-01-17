فيديو وصور | أمير الشمالية يتفقد محلات “كوفي شوب” يديرها شباب سعوديون في عرعر

(أنحاء) – متابعات :-
فاجأ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، عددا من الشباب السعوديين بزيارة محلات الكوفي شوب التي يديرونها في عرعر.
وأكد أحد هؤلاء الشباب، ويُدعى سلمان الشمري، أن أمير المنطقة اطلع على الكوفي شوب خاصته، الذي تم افتتاحه عن طريق قرض من ريادة بقيمة 180 ألف ريال، حيث يوفر فرص عمل لـ8 شباب سعوديين.
وأضاف الشمري أن الأمير تناول القهوة مع الشباب والزبائن متبادلًا أطراف الحديث معهم، وذلك عقب تجوّله بالمحل واستماعه لشرح مفصل عن آلية العمل به والتقاطه صورًا تذكارية مع الحضور، منوهًا بأن الشباب السعودي قادر على العمل ومتمكن ويمتلك قدرات عالية.
#شاهد#امير_الشمالية يتجول في اسواق عرعر الشعبية
ويتناول قهوته في كوفي شوب بإدارة شباب سعودي طموح#رفحاء #عرعر #طريف #العويقيلة pic.twitter.com/ZOR8ghmYBm
— إخبارية رفحاء (@rafhanewss) January 16, 2018