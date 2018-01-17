17 يناير 2018 مـ / موافق 30 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو وصور | أمير الشمالية يتفقد محلات “كوفي شوب” يديرها شباب سعوديون في عرعر
﻿

فيديو وصور | أمير الشمالية يتفقد محلات “كوفي شوب” يديرها شباب سعوديون في عرعر

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

فاجأ أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، عددا من الشباب السعوديين بزيارة محلات الكوفي شوب التي يديرونها في عرعر.

وأكد أحد هؤلاء الشباب، ويُدعى سلمان الشمري، أن أمير المنطقة اطلع على الكوفي شوب خاصته، الذي تم افتتاحه عن طريق قرض من ريادة بقيمة 180 ألف ريال، حيث يوفر فرص عمل لـ8 شباب سعوديين.

وأضاف الشمري أن الأمير تناول القهوة مع الشباب والزبائن متبادلًا أطراف الحديث معهم، وذلك عقب تجوّله بالمحل واستماعه لشرح مفصل عن آلية العمل به والتقاطه صورًا تذكارية مع الحضور، منوهًا بأن الشباب السعودي قادر على العمل ومتمكن ويمتلك قدرات عالية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق