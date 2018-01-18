18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأهلي يعاقب اللاعب الذي ركل منافسه واعتدى عليه بالإيقاف والحسم | فيديو

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قرر المسؤولون في النادي الأهلي، أمس الأربعاء، معاقبة قائد فريق درجة الشباب لكرة القدم اللاعب هاني الصبياني بإيقافه مباراتين رسميتين وحسم (100%) من مكافأة تدريب اللاعب الشهرية.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفئات السنية، محمد الحارثي، أن العقوبة بسبب تصرف اللاعب الخاطئ، مؤكدا رفض النادي الأهلي أي سلوك بعيد عن الروح الرياضية وأجواء المنافسة.

يشار إلى أن اللاعب الصبياني كان قد تعرض للطرد في مباراة فريقه بدوري الشباب لأندية الممتاز أمام الهلال بعد الاعتداء على لاعب في الفريق المنافس بالركل.

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