18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: انتهاء الحجز في 2300 فيلا جاهزة.. وتواصل الحجز في 1000 وحدة أخرى بـ7 مناطق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الإسكان إن انتهاء إجراءات المعاينة والحجز لأكثر من 2300 فيلا سكنية جاهزة تم طرحها خلال الثلاثة أشهر الماضية في 7 مناطق.

وأوضحت أن الفلل تم طرحها في 14 مشروعاً بكل من مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والقصيم، بالإضافة للحدود الشمالية، وجازان، والباحة.

وأبانت أن إجراءات المعاينة والحجز متواصلة لـ 1019 فيلا جاهزة في 4 مشاريع أخرى في مدن النبهانية، وعنيزة، ورفحاء، وصبيا، لافتة وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن إجمالي عدد الفلل المطروحة في الـ18 يبلغ 3325 فيلا، اتجاوز مساحاتها الإجمالية 5 ملايين متر مربع.

وتصل مساحة الفيلا إلى 500 متر مربع، بمسطحات بناء تصل إلى 300 متر مربع، وتتراوح أسعارها بين 200 و700 ألف ريال، وتتوفر في المشاريع الـ 18 مرافق عامة، ومسطحات خضراء، ومساحات مخصصة لعدد من مرافق الخدمات الحكومية، من مساجد، ومدارس، ومراكز طبية.

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