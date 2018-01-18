18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الباحة تتصدر قائمة مناطق المملكة في تعدد الزوجات تليها حائل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

احتلت منطقة الباحة صدارة ترتيب مناطق المملكة من حيث نسبة تعدد الزوجات؛ تلتها حائل، وجاءت تبوك في المرتبة قبل الأخيرة، بينما كانت الأخيرة هي المنطقة الشرقية.

ونشر المتخصص في علم الوبائيات والإحصاء الحيوي الدكتور إبراهيم الجعفري، إحصائية على حسابه في “تويتر”، حيث بلغت نسبة المتزوجين من أكثر من امرأة في منطقة الباحة 14.2%، وفي حائل 11.8%، أما في تبوك فبلغت النسبة 1.3% وفي الشرقية 0.3%.

وكشفت الإحصائية أن عدد المواطنين المتزوجين من أجنبيات في منطقة الرياض يبلغ 29714 قد يكون بينهم معدد، حيث بلغت نسبة المعددين في الرياض 3.4%، أما المتزوجون من أجنبيات في مكة المكرمة بلغ عددهم 40086 مواطناً قد يكون بينهم معدد، وبلغت نسبة المعددين في العاصمة المقدسة 4.2%.

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