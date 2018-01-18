18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“البيئة”: تسجيل إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في القطيف

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمحافظة القطيف.

وأوضحت أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية انتشار المرض بلغ 3418 عينة جُمعت من مناطق المملكة وتم التخلص من 13651 طيرا.

وأضافت الوزارة أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية 14بلاغا تمت مباشرتها جميعاً، إضافة إلى 43 استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به.

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