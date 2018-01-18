“الغذاء والدواء” تحذر من منتجات غذائية للأطفال تنتجها شركة فرنسية

(أنحاء) – متابعات :-
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك جميع منتجات أغذية الأطفال التي تنتجها شركة “Lactalis Nutrition Sante” الفرنسية، لاحتمال تلوثها ببكتيريا سالمونيلا أقونا.
وذكرت الهيئة أنها تلقت إشعاراً من نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، يفيد بتوسيع الشركة نطاق السحب، ليشمل جميع المنتجات المصنَّعة في مصنع كراون (Caron) بفرنسا.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك أيٍ من تلك المنتجات والتخلّص مما لديهم فوراً حفاظاً على صحة أطفالهم، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها للتأكد من خلو الأسواق من هذه المنتجات.
وكانت الهيئة قد قامت في وقت سابق بتعليق استيراد الحليب ومنتجاته وتجهيزاته من شركة (Lactalis Nutrition Sante) بمصنع (Caron) في فرنسا، إلى حين تقديم الشركة خطة تصحيحية لمصدر تلوث أغذية أطفال تنتجها ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”.
وفي ما يلي المنتجات المصنَّعة في مصنع كراون بفرنسا من حليب الأطفال التي شملها السحب: