18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرور تلزم السائقين المتهورين بالخدمة الاجتماعية في المستشفيات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية إلزام السائقين المتهورين بالالتحاق ببرامج الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات، وذلك بتقديم المساعدة اللازمة للمرضى.

وأوضح حساب المرور الرسمي على تويتر اليوم (الخميس)، أن مرور المنطقة الشرقية وبالشراكة مع مستشفى الظهران سيقوم بإلزام السائقين المتهورين بالالتحاق ببرنامج الخدمة الاجتماعية في المستشفى.

وأضاف أنه سيتم تكليف المتهور بدوام جزئي في المستشفيات، وإطعام المرضى ومساعدتهم في احتياجاتهم، وتقديم تقرير شامل عن المرضى يومياً، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط “التوعية المرورية”، مؤكداً أنه سيطبق قريباً في جميع مناطق المملكة.

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