18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقد”: يحق للعميل تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أحقية العميل في تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل، دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد.

وأوضحت المؤسسة، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، أن جهة التمويل يجوز لها الحصول على تعويض بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد.

وأشارت إلى أن ذلك ينطبق على العقود المبرمة بعد تاريخ (٨-١١-٢٠١٤).

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