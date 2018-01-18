18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على الحالة التي تعفى فيها السيارات المستعملة من ضريبة القيمة المضافة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على “تويتر”، عن الحالات التي تفرض فيها ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة، ومتى تعفى السيارة المستعملة المباعة منها.

وأوضحت القيمة المضافة أن بيع السيارات من شخص لا يملك سجلاً تجارياً ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لشخص آخر، لا يخضع للضريبة.

وأشارت إلى أن الضريبة تضاف على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عن طريق معرض سيارات، كما تضاف على السعر النهائي للسيارات المستعملة المباعة من معرض مسجل في ضريبة القيمة المضافة.

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