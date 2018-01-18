18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاهد.. الأميرة ريما بنت بندر تزور مهرجان ربيع أشيقر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثقت مجموعة من الصور المتنوعة ومقاطع الفيديو، زيارة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية، أمس الأربعاء، للقرية التراثية ومهرجان ربيع أشيقر 1439هـ.

وأظهر مقطع فيديو متداول زيارة الأميرة ريما لفعاليات المهرجان التراثي في أشيقر، وبدت السعادة على جميع مستقبليها بتشريفها القرية التراثية، فيما وثقت صور متداولة كذلك، التفاعل الكبير من جانب المسؤولين عن المهرجان بزيارة رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية؛ حيث تم التقاط بعض الصور التذكارية معها.

يُشار إلى أن مهرجان ربيع أشيقر المفتوح 1439هـ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالتعاون مع نادي أشيقر، انطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

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