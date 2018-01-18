شاهد.. الأميرة ريما بنت بندر تزور مهرجان ربيع أشيقر

(أنحاء) – متابعات :-
وثقت مجموعة من الصور المتنوعة ومقاطع الفيديو، زيارة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية، أمس الأربعاء، للقرية التراثية ومهرجان ربيع أشيقر 1439هـ.
وأظهر مقطع فيديو متداول زيارة الأميرة ريما لفعاليات المهرجان التراثي في أشيقر، وبدت السعادة على جميع مستقبليها بتشريفها القرية التراثية، فيما وثقت صور متداولة كذلك، التفاعل الكبير من جانب المسؤولين عن المهرجان بزيارة رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية؛ حيث تم التقاط بعض الصور التذكارية معها.
يُشار إلى أن مهرجان ربيع أشيقر المفتوح 1439هـ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالتعاون مع نادي أشيقر، انطلق يوم 12 من شهر يناير الجاري، ويستمر لمدة ثمانية أيام.
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وكيل رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة في#مهرجان_ربيع_اشيقر_1439 pic.twitter.com/tlgbrnzLMk
— هند السعيد (@hend3333) January 17, 2018