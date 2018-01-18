صور | جريمة تعذيب وحشية لخادمة تهز المغرب

(أنحاء) – متابعات :-
تعرضت فتاة تعمل عاملة منزلية لدى إحدى الأسر في مدينة الدار البيضاء المغربية، إلى شتى أنواع التعذيب والضرب والحرق بالنار من قبل صاحبة البيت، حتى دخلت في غيبوبة ونقلت إلى المستشفى.
وهزت هذه الجريمة النكراء الرأي العام المغربي، ودفعت السلطات إلى التدخل وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد كل المسؤوليات ومحاكمة المتورطين في حادثة التعذيب.
وتدعى الفتاة “لطيفة”، تبلغ من العمر 22 سنة وهي يتيمة الأم وتعاني من ظروف اجتماعية قاسية، جلبتها المعتدية من مدينتها زاكورة جنوب المغرب إلى مدينة الدار البيضاء حيث تقطن قبل عام ونصف، من أجل العمل لديها كمساعدة منزلية، فمارست عليها أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
وأظهرت الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي للفتاة من داخل المستشفى، مشاهد صادمة، حيث ظهرت حروق على جسدها وآثار كدمات وتكدس للدم في أماكن متفرقة، وبرزت جروح وتعفنات نخرت مناطق حساسة من جسمها النحيل، وعكست كلّها ما ذاقته من تعذيب داخل بيت مشغليها الذي حولوه إلى مسرح لتعنيفها.
وفي السياق ذاته، أكدت نتائج التقرير الطبي، أن الشابة لطيفة، لديها حروق من الدرجة الثالثة، وتعفنّ في الرجلين، وتكبد للدم في مناطق وأعضاء مختلفة من جسمها سبب لها آلاما كبيرة وأفقدها القدرة على التحرك، إضافة إلى إصابتها بنزيف حاد تسبب لها في فقر الدم، كما أثبت تعرضها لكسور قديمة على مستوى الظهر والرجلين، ما يعني أنها كانت تعاني من التعذيب منذ مدة طويلة، كما أن حالتها النفسية جدّ متدهورة.
وأثارت هذه الحادثة التي وصفها البعض بـ”الجريمة الإنسانية”، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت النشطاء بضرورة تسليط أقصى العقوبات على الأشخاص المتورطين فيما تعرضت له الفتاة اليتيمة من انتهاكات كانت تنهي حياتها، وفتح تحقيق شامل ضد مسلسل الجرائم ضد العاملات في البيوت.