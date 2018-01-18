صور | ضبط وافديْن يفكان شفرات القنوات الفضائية ويبيعانها كباقات بالرياض

(أنحاء) – متابعات :-
ضبطت فرق الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام، اليوم (الأربعاء)، وافدًا يحمل الجنسية البنجلاديشية يقوم بفك شفرات قنوات فضائية وبيعها بعد تحويلها لباقات، وذلك بمداهمتها لمقرّه بمجمع سكني لإحدى الشركات في الثمامة.
جاء ذلك بعد يومين من مداهمة الفرق لغرفة وافد آخر يحمل نفس الجنسية ويزاول نفس المخالفة بعمارة سكنية للعزاب بحي البطحاء، وذلك بقيادة مدير إدارة الرقابة والتفتيش، عبدالله النفيسة، وبتوجيه من مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف طارق المهيزع.
وتحارب الإدارة العامة لحقوق المؤلف تلك المخالفات، حيث تبيّن أن سعر الباقات التي يبيعها المخالفون يتراوح مابين 30 إلى ٥٠ ريالا، يتم توزيعها عبر تمرير كيبلات من أعلى البنايات المجاورة حتي تصل إلى المشترك، ودعم وتقوية البث من خلال أجهزة متخصصة.